Сторонники Атамбаева решили устроить митинг в Бишкеке

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева планируют оправиться на митинг в Бишкеке с требованием отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова, сообщили в штабе бывшего главы государства.

«Собравшиеся в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш люди намерены отправиться на митинг в Бишкек и потребовать отставки Жээнбекова», – цитирует ТАСС представителя штаба.

По его словам, в настоящее время в резиденции экс-президента собрались более 3 тыс. человек, которые требуют от своих лидеров отправиться в столицу и потребовать отставки Жээнбекова. «Люди возмущены действиями властей и готовы пойти на крайние меры», – уверен представитель штаба.

Сам Атамбаев также сообщил, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

«Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть – к Форуму (офис Атамбаева в столице). Мы вначале к Форуму пойдем часам к 4 (13.00 мск)», – заявил он, передает РИА «Новости».

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали более 30 человек.

Экс-генпрокурор КиргизииАзимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию».