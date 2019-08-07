У резиденции Атамбаева возобновились столкновения

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забросали силовиков камнями, сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, когда силовики направились к резиденции бывшего главы государства, в них полетели камни и палки, передает РИА «Новости».

Перед этим сообщалось, что силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции.

Первый штурм провалился – вооруженные сторонники бывшего президента страны не дали спецназу задержать Атамбаева. Пострадали более 30 человек, один из спецназовцев погиб.

Атамбаев управлял страной с 2011 по 2017 год. Летом 2019 года он потерял статус экс-президента и неприкосновенность. В Киргизии его подозревают в узурпации власти и еще нескольких преступлениях.