Появились сообщения о новом штурме резиденции Атамбаева

В интернете появились сообщения о начале второй попытки штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает 24.kg, перед штурмом и правоохранители, и гражданские «вели себя агрессивно».

Напомним, спецназ попытался провести задержание Атамбаева, но сторонники бывшего главы Киргизии смогли отбить первый штурм, используя при этом боевое оружие. Есть пострадавшие, один спецназовец, получивший ранение, умер в больнице.