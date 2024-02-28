По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
Захарова назвала цель заявлений дипломата из Литвы о Калининграде
Захарова назвала карикатурными слова экс-главы МИД Литвы о «нейтрализации» Калининграда
Высказывания действующего посла Литвы в Швеции и экс-главы МИД этой страны Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в большей степени носят карикатурный характер, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что ни Линкявичюс, ни кто-либо другой не имеет соответствующих полномочий, а потому, прекрасно этот осознавая, делает такие громкие заявления.
«Это элемент информационной войны, пиара, хайпа», – считает спикер российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, подобная многоголосица нужна западным спонсорам Украины, чтобы поддержать Киев морально, воодушевить его. Именно на Украине такие карикатурные заявления разлетаются, как горячие пирожки, отметила Захарова.
Напомним, Линкявичюс ранее пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, в случае если Москва бросит вызов НАТО.