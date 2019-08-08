Начался новый штурм резиденции Атамбаева

Штаб бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил, что началась новая стычка между правоохранителями и его сторонниками.

«Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», – отметил представитель штаба Атамбаева, передает ТАСС.

При этом сторонники Атамбаева отменили запланированный бессрочный митинг в Бишкеке и направляются в Кой-Таш к его резиденции, заявил советника экс-президента Фарид Ниязов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В свою очередь президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что власти не отправляли дополнительные силы к резиденции Атамбаева. «Постарались не допустить обострения ситуации», – подчеркнул Жээнбеков.

Он уточнил, что, несмотря на применение сторонниками экс-президента огнестрельного оружия, «специальные силы не пользовались боевыми патронами».

«Для того чтобы не допустить кровопролития, были применены резиновые пули. Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, но нельзя проливать кровь соотечественников», – пояснил действующий глава государства.

Он также добавил, что по факту произошедшего в резиденции Атамбаева было возбуждено уголовное дело.

Ранее Жээнбеков заявил, что Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился.

Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.