Атамбаев пообещал отпустить захваченных в плен спецназовцев

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что отпустит бойцов спецназа, взятых в заложники при штурме его дома.

«Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера», – цитирует его РИА «Новости».

При этом сторонники Атамбаева заявили, что отпустят заложников, только если в село Кой-Таш вернут связь.

«Мы свои условия озвучили. Это – вернуть связь и интернет в Кой-Таш, а также вывести отсюда всех силовиков», – заявил представитель штаба экс-президента.

Тем временем, спецслужбы Киргизии предупредили граждан об ответственности за провокационные призывы.

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии напомнили, что через различные соцсети и интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям, передает ТАСС.

«В случае выявления лиц, распространяющих провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение», – говорится в сообщении.

ГКНБ проводит активную работу по пресечению провокационных действий со стороны «отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки».

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В заложниках остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию». Сторонники Атамбаева намерены в четверг оправиться на митинг в Бишкеке с требованием отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.