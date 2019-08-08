Президент Киргизии: Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что экс-глава государства Алмазбек Атамбаев потерял статус свидетеля и теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», – сказал Жээнбеков на внеочередном заседании киргизского парламента, передает ТАСС.

Генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов заявил, что ведомство даст юридическую оценку происходившему во время штурма дома Атамбаева.

«В настоящий момент назначены экспертизы. Всю хронологию мы собираем. В ближайшее время дадим юридическую оценку произошедшему», – сказал Джамшитов, передает агентство со ссылкой на местные СМИ.

Он напомнил, что следователь и прокурор могут привести свидетеля на допрос в принудительном порядке, а Атамбаеву уже трижды была вручена повестка, но он проигнорировал ее.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился.

Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.