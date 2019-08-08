Ветеран «Альфы» оценил уровень подготовки спецназа Киргизии

«Если спецназовцы отказались стрелять по гражданским – это одно. А если подразделение получило приказ и начало действовать не имея четкого плана – это говорит об очень низком уровне их подготовки», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров, комментируя провал штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Если бы в Киргизии были серьезные спецподразделения, мы бы наверное слышали о каких-то операциях силовиков. Но этого нет, – сказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. – Мы видим операцию в районе, где жители села смогли противостоять так называемому спецназу Киргизии. Легко представить уровень подготовки этих спецназовцев и уровень организации данной операции. Обыватели, которые защищают Атамбаева, сумели отбить у них дом, да еще и шестерых из них взять в плен. Я бы не применял к ним слово спецназ».

Подразделение, о котором идет речь, нельзя ставить в какую-то десятку или двадцатку подразделений мира, которые действительно созданы для борьбы с терроризмом или организованной преступностью. Это совершенно не уровень спецподразделений и не уровень подготовки таких операций, добавил собеседник.

«Если мы говорим о политической подоплеке, то можно предположить, что штурмовавшие спецназовцы засомневались в правильности своих действий и отказались стрелять по гражданским. Но это совсем другое дело. А если они получили приказ и начали действовать не имея четкого плана, а также без учета возможных последствий – это говорит об очень низком уровне их подготовки», – подчеркнул Гончаров.

При этом собеседник отметил, что сейчас появляются сообщения о том, что причиной провала операции киргизского спецназа стало то, что они шли на штурм, имея лишь резиновые пули и спецсредства.

«Я вас уверяю, что через некоторое время и сторонники Атамбаева заявят обратное, мол, это спецназ шел на нас с боевым оружием, а мы отстреливались из травматики. Так было и будет всегда. Никто не возьмет на себя ответственность за погибших или за начало каких-то кровавых событий», – заключил Сергей Гончаров.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии объяснили провал штурма резиденции Алмазбека Атамбаева тем, что сторонники экс-президента республики в качестве живого щита использовали женщин и детей.

Спецслужбы Киргизии также заявили, что в ходе спецоперации бойцы спецназа применяли только резиновые пули и спецсредства, а сторонники Атамбаева открывали огонь боевыми патронами.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В заложниках остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию». Сторонники Атамбаева намерены в четверг оправиться на митинг в Бишкеке с требованием отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Газета ВЗГЛЯД накануне разбиралась, как Киргизия зависла между «третьей революцией» и войной президентов.