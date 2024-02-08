Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву

МО Австралии отказалось отдать списанные вертолеты для ремонта и передачи Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телекомпании, демонтаж вертолетов MRH-90 продвинулся, в настоящий момент у Австралии нет ни одной машины в рабочем состоянии, передает ТАСС. Там отметили, что машины будут экологически безопасным способом утилизированы, а значительная часть деталей уже продана компаниям, эксплуатирующим подобные машины.

Это заявление представителя оборонного ведомства прозвучало в ответ на предложение группы ветеранов австралийской армии «добровольно восстановить часть списанных вертолетов, чтобы отправить их на Украину».

Ранее Австралия приняла решение направить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию вместо того, чтобы поставить их Украине.