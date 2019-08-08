В доме Атамбаева начался пожар

В доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начался пожар, что именно горит, неизвестно, сообщают СМИ.

«Дым видно от самого села Беш-Кунгей. Пока неизвестно, что конкретно горит», – говорится в сообщении сайта 24.kg.

Отмечается, что к Кой-Ташу стянулись три КамАЗа, пять автобусов и два микроавтобуса с милиционерами.

Между тем премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков заявили, что не знают о втором штурме дома Атамбаева.

Ранее штаб бывшего президента Киргизии сообщил, что начался еще один штурм его резиденции.

В среду вечером спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, но штурм резиденции провалился. Экс-президент пообещал, что все взятые его сторонниками в плен спецназовцы будут отпущены.

Также Атамбаев добавил, что он открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Ранее президент Киргизии Жээнбеков заявил, что Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым.