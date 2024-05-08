МВД Грузии предупредило радикалов о «жестких мерах» западного типа

Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

Tекст: Анастасия Куликова

«Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.