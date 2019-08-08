К резиденции Атамбаева попытались прорваться сотни его сторонников

Штаб экс-президента Киргизии Алмазбека Атамабаева сообщает, что сотни его сторонников пытаются прорваться к его резиденции.

«Примерно около 500 человек сейчас пытаются прорвать оцепление в селе Кой-Таш, чтобы прийти на помощь Атамбаеву и его людям», – передает ТАСС слова представителя штаба.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, но штурм резиденции провалился. В столкновениях пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб.

Силовики продолжили попытки арестовать Атамбаева в четверг. Сотрудникам правоохранительных структур удалось попасть на территорию его резиденции, но сторонники экс-президента смогли прорвать один из кордонов силовиков.