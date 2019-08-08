Эксперт: Москве придется вмешаться в конфликт в Киргизии

«Киргизское общество – это племенные и родственные структуры. Кто-то приходит к власти – сразу начинается дележка, вспоминание обид. И вот это вылилось в ситуацию на грани гражданской войны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя вооруженное столкновение между сторонниками экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и силами спецназа Киргизии.

«Понятно было, что Атамбаев давно готовился к отпору и не собирается сдаваться. У него есть масса своих людей, в том числе в правоохранительной системе. Вот и получилось серьезное столкновение», – считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он также объяснил, как сторонникам Атамбаева удалось взять в заложники спецназ. По мнению эксперта, экс-президент был готов к такому повороту событий.

«Это его родовое село. Оружия у них там побольше, чем у спецназа. В Киргизии этого добра в частных руках хватает. Они готовились, сработали лучше спецназа. А спецназу, думаете, охота атаковать? Еще нужно разобраться, из кого состоит этот спецназ», – сказал политолог.

Он также выразил сомнения в том, что конфликт завершится в ближайшее время.

«Сейчас будут закулисные переговоры и торги: «Мы отпустим заложников, а вы нам забудете то и это». Но столкновение продолжится. И если они не договорятся, то в противном случае может быть большое кровопролитие», – пояснил Багдасаров.

По его мнению, России следует придерживаться нейтральной позиции. «Всегда там так будет – бывший президент будет преследуем нынешним. Чего нам какую-то позицию занимать? У нас свои национальные интересы», – заключил эксперт.

В свою очередь эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев заявил газете ВЗГЛЯД, что ситуация в Киргизии не вызывает удивление, она была неизбежна.

«Совершенно логическая ситуация. Событие, которого не могло не быть. Киргизия живет в постоянном внутреннем конфликте. Как минимум, самое простое деление – северное и южное. Много и других. Мы имеем дело с конфликтом между северной и южной киргизской элитой, которая борется за доминирование и власть», – сказал он.

То, что сторонники Атамбаева взяли в заложники спецназ – это проявление политической культуры обеих сторон, считает эксперт. По его словам, этот конфликт будет развиваться и в дальнейшем.

«Пока прогноз делать очень рано. Но сейчас Атамбаев не пожалеет денег и купит руководство силовых структур, такое не исключено. Или нечаянно умрет в камере от сердечного приступа. Все, что угодно может быть. В любом случае это будет продолжительный конфликт, который может перейти в более открытую форму. Это как раз то, что происходит сейчас», – пояснил эксперт.

Он также считает, что так или иначе России придется вмешаться в ситуацию.

«Учитывая, что Киргизия считается близким союзником России, Москве рано или поздно придется в какой-то форме вмешаться в этот конфликт с целью снять импульсивность и сделать так, чтобы он хотя бы внешне выглядел поприличнее», – заключил Князев.

Напомним, в среду спецназ страны начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились. Пострадали больше 30 человек, один погиб. Задержать экс-президента не удалось. В заложниках остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева.

Напомним, Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В июне его лишили неприкосновенности и статуса бывшего президента. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в узурпации власти.

Газета ВЗГЛЯД накануне разбиралась, как Киргизия зависла между «третьей революцией» и войной президентов.