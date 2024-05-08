В Севастополе состоялась церемония гашения открыток в честь юбилея освобождения города

В Севастополе состоялась церемония памятного гашения художественных открыток в честь освобождения города от фашистов

Специально к 80-й годовщине освобождения Севастополя были выпущены 2000 художественных маркированных открыток. На них изображен мемориальный комплекс «Сапун-гора», а на специальном штемпеле, который задействовали при памятном гашении открыток, указано памятное число – 8 мая 2024 года. Спецштемпель действует всего один день. Почтовая продукция, погашенная в памятную дату, приобретает особое филателистическое значение, говорится на сайте правительства города.

«Торжественное гашение в праздничную дату – это важное событие для Севастополя, говорящее о том, что 80 лет освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – это событие, важное для всех нас, для всей страны. Символично, что спецгашение проходит в диораме «Штурм Сапун-горы». Открытки, которые были выпущены к памятной дате, будут храниться во многих коллекциях, во многих музеях, и будут свидетельствовать о нашей памяти и о нашей гордости за героическое освобождение Севастополя», – сказал губернатор Михаил Развожаев.

Также глава города вручил памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову.

«В 80-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков мы воспоминаем всех наших героев. Одним из тех, кто оборонял Севастополь долгих 250 дней, был Иван Иванович Курбаков. Сегодня мы неспроста здесь, на Сапун-горе, на главном рубеже фашистской обороны, которая была сломлена нашими воинами всего за девять часов. Если подойти к этому склону, даже сейчас трудом представляется, как это можно было сделать. А фашисты укрепили этот склон особенно. На каждый километр фронта приходилось 8-9 ДОТов. Тем не менее, наши воины, вгрызаясь в каждый метр, взяли Сапун-гору штурмом. Даже захватчики признавали, что нет в России имени, которые произносятся с большим трепетом, чем Севастополь. Прошло 80 лет. Мы никогда не забудем наших героев», – сказал Развожаев.

Иван Иванович Курбаков, уроженец Брянской области, в этом году отметил 103-летие. В октябре 1940 года он был призван на срочную службу. Служил в Севастополе в учебном отряде Черноморского флота на корабле «Днепр». Участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года был ранен, после лечения в госпитале демобилизовался в звании старшины. С 1979 года Иван Иванович живет в Краснодарском крае. Но все Дни Победы старается обязательно встречать в Севастополе. В этом году ветеран также прибыл в Город-Герой, чтобы встретить 80-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

«День Победы – это день радости и скорби. Наше поколение, пришедшее на войну в 1941 году, выполнило свой священный долг перед Родиной. Мы победили потому, что были едины народ и армия, тыл и фронт. Нас воодушевлял лозунг «Все для фронта, все для победы» и слова «Наше дело правое, враг будет разбит», – сказал Иван Курбаков.

Участники мероприятий, проходивших на Сапун-горе, возложили цветы к вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя.

