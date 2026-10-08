Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Победителей конкурса дизайна адаптивной одежды наградили в Краснодаре
В Краснодаре наградили победителей конкурса адаптивной одежды «На крыльях»
В Краснодаре прошли показ и награждение победителей окружного этапа Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» среди дизайнеров из Южного федерального округа.
Конкурс организован фондом «Защитники Отечества» при поддержке ВЭБ.РФ и региональных властей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. От модельеров ЮФО поступило более 160 заявок, из которых в финал вышли 23.
«На крыльях» – это масштабный проект, который объединяет производителей, дизайнеров и конструкторов одежды для поддержки людей с инвалидностью. Вместе мы развиваем адаптивную моду, делаем ее доступнее для наших героев – ветеранов специальной военной операции», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Победителями в различных номинациях стали дизайнеры из Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Севастополя. В частности, в номинации «Повседневный комфорт» победила Галина Попова, в номинации «Мы семья» – Ирина Миронова, а в «Спорт и активная жизнь» лучшей стала Ирина Гринченко.
Особенностью конкурса в 2026 году стало привлечение спортсменов-паралимпийцев для оценки представленных моделей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Южной Осетии.
В июле в Южном федеральном округе стартовал прием заявок на конкурс адаптивной одежды «На крыльях».
Фонд объявил о всероссийской премии для ветеранов СВО.