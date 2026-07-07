В Южном федеральном округе стартовал прием заявок на конкурс адаптивной одежды «На крыльях»

Tекст: Елизавета Шишкова

Главная цель проекта – развитие индустрии адаптивной одежды в России и регионах, а также создание условий для социальной адаптации ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения? говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что конкурс направлен на поддержку решений, которые помогают ветеранам возвращаться к активной жизни. «Конкурс адаптивной одежды «На крыльях» является важным шагом к созданию по-настоящему удобных и красивых моделей для наших защитников. Ветераны должны иметь возможность чувствовать себя уверенно, не сталкиваясь с лишними бытовыми барьерами», — заявила Цивилева.

По ее словам, адаптивная одежда должна помогать ветеранам сохранять самостоятельность и комфорт в разных сферах жизни. «Такая одежда помогает обрести ощущение самостоятельности и комфорта в работе, спорте и повседневной жизни. Для нас принципиально важно поддерживать проекты, которые объединяют дизайнеров и производителей вокруг общей цели – помочь нашим героям вернуться к мирной жизни», — подчеркнула глава фонда.

Участниками конкурса могут стать профессиональные дизайнеры, модельеры, представители производственных компаний из России и других стран, а также студенты средних и высших учебных заведений.

Для конкурсантов предусмотрены шесть номинаций: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «Адаптивные решения для труда», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

В 2026 году, объявленном президентом России Годом единства народов России, организаторы также уделяют особое внимание использованию культурных традиций и национальных мотивов в создаваемых коллекциях.

Ранее отборочные этапы конкурса «На крыльях» прошли в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества» в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Они собрали более 400 заявок от участников.

Итоги конкурса будут подведены в октябре 2026 года в Краснодаре. Награждение победителей и показ коллекций финалистов состоятся в рамках комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества».