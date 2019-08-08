Сторонники Атамбаева прорвались через кордон силовиков

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвали один из кордонов сотрудников правоохранительных органов на ведущей в село Кой-Таш автодороге.

«Наши сторонники прорвали оцепление в районе села Кок-Жар и двинулись в сторону Кой-Таша», – передает РИА «Новости» сообщение штаба экс-главы республики.

Уточняется, что через заграждение прорвались около 500 человек.

«Сейчас они продолжают двигаться в сторону резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш», – сказал представитель штаба.

Ранее сообщалось, что сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев рассказал, что открыл стрельбу.