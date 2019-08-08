Москва отреагировала на события в Киргизии

События, связанные с операцией по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, рассматриваются Москвой как внутреннее дело республики, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

Захарова добавила, что посольство России рекомендовало россиянам избегать район проведения операции, если она будет продолжена.

«Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже», – отметила Захарова.

Она также заявила, что у нее нет информации о каких-либо обращениях к России со стороны Атамбаева.

Москва надеется, что все стороны в Киргизии проявят здравомыслие и ответственность, добавила Захарова.

В среду спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева. Сообщалось, что сторонники бывшего главы республики применяли боевое оружие. Первый штурм провалился, столкновения у резиденции возобновились.

Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. В заложниках остались бойцы спецназа, захваченные при штурме дома Атамбаева. Экс-глава республики пообещал, что все спецназовцы будут отпущены. Он признался также, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Экс-генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что Атамбаев «готовил третью революцию».