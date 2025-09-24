Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Полиция пресекла кражу 15 млн рублей у родственников подростков-геймеров
В Петербурге задержаны двое подозреваемых в хищениях с банковских счетов через подростков, участвовавших в схеме обмана с продажей игровой валюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые действовали по указанию кураторов с Украины, привлекая несовершеннолетних через чаты популярной сетевой игры к покупке игровой валюты, указала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники убеждали подростков использовать банковские счета своих родителей, после чего жертвам предлагалось установить специальное программное обеспечение. По данным полиции, вредоносные программы позволяли аферистам получать доступ к мобильным счетам потерпевших и переводить деньги на подконтрольные счета для дальнейшего обналичивания.
В результате противоправных действий сумма ущерба составила не менее 15 млн рублей. Установлена причастность задержанных к 15 эпизодам мошенничества на территории Петербурга и в других регионах России. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.
Проводятся дальнейшие следственные мероприятия для установления всех участников цепочки.
Ранее петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, занимавшихся технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.