Tекст: Дмитрий Скворцов

По словам замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова, по итогам первых девяти месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт России увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 123,5 млрд долларов. Речь идет о широком круге товаров – от выращенной аграриями пшеницы до сложнейшего промышленного оборудования.

Наиболее впечатляющий пример российского высокотехнологичного экспорта – оборудование для атомных электростанций. Россия участвует в строительстве АЭС в Турции («Аккую»), Египте («Эль-Дабаа»), Бангладеш («Руппур») и продолжает сотрудничество с Индией по АЭС «Куданкулам». Российские предприятия изготавливают ключевые элементы энергоблоков, включая корпуса реакторов и парогенераторы, а такое производство требует особых технологий обработки металла, сварки и контроля качества.

В мае 2026 года в Египет доставили изготовленный на волгодонском заводе «Атоммаш» корпус реактора второго энергоблока «Эль-Дабаа», а вместе с ним четыре парогенератора и компенсатор давления для первого энергоблока, всего около 2 тыс. тонн оборудования. Все четыре энергоблока станции должны получить оборудование российского производства.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, растущий портфель зарубежных заказов позволил корпорации перейти к поточному производству оборудования для АЭС, а это загружает предприятия, работающие и на зарубежные проекты, и на строительство российских станций. Сотрудничество при этом не заканчивается поставкой оборудования: проект «Эль-Дабаа» предусматривает снабжение станции ядерным топливом на весь срок эксплуатации, подготовку персонала и помощь в обслуживании, а такие обязательства связывают поставщика и покупателя на десятилетия.

Другой пример – железнодорожное машиностроение. В феврале 2026 года «Метровагонмаш», входящий в «Трансмашхолдинг» (ТМХ), заключил контракт на поставку Минскому метрополитену 15 вагонов «Минск-2024»; ранее в белорусскую столицу уже поступили 48 вагонов этой модели, а в октябре в Мытищах началась сборка новой партии. Экспортируется не только подвижной состав: ТМХ внедряет в Минском метро цифровые системы безопасности и автоматизированного управления движением, так что продажа вагонов сопровождается поставками российской электроники и программных решений.

В сентябре 2026 года изготовленный Брянским машиностроительным заводом маневровый тепловоз ТЭМ23 отправился к первому зарубежному заказчику – Слуцкому сахарорафинадному комбинату в Белоруссии. По данным ТМХ, объем сотрудничества с Казахстаном по локомотивам, вагонам, двигателям и комплектующим за семь лет превысил миллиард долларов, а в Египте холдинг реализовал проект поставок пассажирских вагонов, предусматривающий и последующее обслуживание.

Есть свои зарубежные рынки и у производителей сельскохозяйственной техники: «Ростсельмаш» развивает сотрудничество с Казахстаном, где на двух предприятиях в Кокшетау за первые пять месяцев 2026 года собрали 92 комбайна и 190 тракторов. Это не прямой экспорт готовых машин, а производственная кооперация с поставками российских комплектующих и технической поддержкой, но такое сотрудничество позволяет закрепиться на рынке партнера, даже если часть операций выполняется на его территории.

Разумеется, отдельные успешные контракты не означают роста всего машиностроительного экспорта. В условиях активного противодействия российской внешней торговле со стороны стран коллективного Запада стоимость поставок всей большой товарной группы машин, оборудования и транспортных средств за девять месяцев 2026 года, по данным ФТС, несколько снизилась. Но внутри нее сохраняются направления, где российские предприятия осваивают новые рынки и выводят новые модели техники.

Россия традиционно входит в число крупных мировых поставщиков минеральных удобрений, но за рубеж отправляются и полиэтилен, полипропилен, синтетические каучуки и другие продукты нефтегазохимии, которые покупатели используют для производства автодеталей, упаковки, труб и шин.

Здесь важны не только доступное сырье, но и способность выпускать материалы с заданными характеристиками и стабильным качеством.

Показателен опыт СИБУРа: в 2025 году компания увеличила продажи полиэтилена на 3,8%, до 2,9 млн тонн, а полипропилена – на 3,7%, до 1,7 млн тонн, и на фоне ослабления спроса в отдельных отраслях внутри России часть продукции перенаправила на экспорт, прежде всего в Азию (эти показатели включают и внутренний рынок). По оценке компании, на СИБУР в 2025 году приходилось 2,5% российского несырьевого экспорта.

Но конкуренция на мировом рынке полимеров усиливается, и российские производители вынуждены осваивать специальные марки материалов под потребности конкретных покупателей. В целом за девять месяцев 2026 года российский экспорт химической продукции, по данным ФТС, вырос на 8,1%, до 26,9 млрд долларов.

Еще одно направление – фармацевтика: по данным гендиректора «Р-Фарм» Василия Игнатьева, в 2025 году экспорт российских лекарств вырос на 30%. Расширяется и география: петербургская компания «ВЕРТЕКС» в мае 2026 года впервые отправила в КНДР около 19,4 тыс. упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и бронхиальной астмы на 5,35 млн рублей, а годом ранее вышла на рынок Лаоса и поставляет продукцию в страны СНГ и Центральной Азии. Стоимость таких партий невелика, но они позволяют осваивать рынки, где нужно регистрировать препараты, подтверждать их качество и конкурировать с зарубежными компаниями.

Наряду с зерном Россия расширяет экспорт продуктов переработки сельхозсырья, прежде всего в масложировой промышленности:

переработка подсолнечника, рапса и сои дает сразу несколько экспортных продуктов – растительные масла и богатые белком кормовые шроты. За девять месяцев 2026 года экспортная выручка от подсолнечного масла выросла на 13%, до 4,35 млрд долларов, рапсового – на 21%, до 1,31 млрд, соевого – на 16%, до 578 млн.

Не всякий рост выручки означает рост поставок: подсолнечного масла вывезли на 2% меньше, чем годом ранее, а заработали на 13% больше, прежде всего из-за изменения цен. Еще быстрее росли поставки кормов: экспорт соевого шрота вырос в натуральном выражении на 54%, до 779 тыс. тонн, а выручка – на 70%, до 365 млн долларов, рапсового шрота – на 69%, до 753 тыс. тонн. Осваиваются и новые направления: экспорт соевого шрота в Узбекистан вырос более чем вдвое, до 245 тыс. тонн, а в Иран, куда годом ранее он не поставлялся, за девять месяцев отправили 142 тыс. тонн.

Особенно интересен пример рыбной промышленности. За девять месяцев 2026 года поставки российского минтая в Китай выросли на 22% в натуральном выражении, до 565,5 тыс. тонн, а выручка – на 69%, превысив миллиард долларов; увеличились и поставки трески и крабов. Еще показательнее продукция глубокой переработки: в Южную Корею Россия поставила 14,2 тыс. тонн филе минтая, на 11,3% больше, чем годом ранее, а стоимость поставок выросла на 37%, до 44,6 млн долларов. Общий экспорт минтая в Южную Корею при этом сократился, но доля филе и фарша выросла с 21,6 до 26,6% физического объема:

российские компании наращивают долю продукции, значительная часть стоимости которой создается внутри страны, а не на зарубежных рыбоперерабатывающих предприятиях.

Отдельное направление технологического экспорта – программное обеспечение и цифровые сервисы: решения для информационной безопасности, автоматизации предприятий, электронного документооборота и управления сложной инфраструктурой, самый известный пример – «Лаборатория Касперского». После сокращения продаж в 2022–2024 годах российские разработчики начали восстанавливать позиции: по данным ассоциации «Руссофт», в 2025 году их экспортные продажи выросли на 11,3%, до 6,3 млрд долларов.

Для таких компаний мировой рынок особенно важен, поскольку однажды созданный продукт можно продавать множеству пользователей в разных странах. Правда, продажа программ и цифровых сервисов относится к экспорту услуг и не входит в показатель товарного несырьевого неэнергетического экспорта, о росте которого сообщил Минпромторг, хотя для развития технологий это не менее важное направление.

Пока нет оснований утверждать, что сложная промышленная продукция стала основой российского экспорта: значительную часть его стоимости по-прежнему дают металлы, удобрения и сельхозтовары. Но за общей статистикой видно другое: поставляя за рубеж оборудование, лекарства и технологические решения, российские предприятия конкурируют уже не столько доступностью сырья, сколько собственными разработками, качеством продукции и способностью обеспечить ее обслуживание.

Зарубежные продажи расширяют рынок сбыта, делая экономически оправданным создание новых продуктов, а дополнительные заказы получают и поставщики деталей, материалов, электроники и средств автоматизации. Поэтому значение такого экспорта измеряется не только валютной выручкой. Зарубежные рынки становятся дополнительным источником спроса на результаты труда российской промышленности, а способность удержаться на них в условиях международной конкуренции – одним из показателей ее технологической зрелости.