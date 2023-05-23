России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и выйти из ОДКБ Александр Патрин/ТАСС
Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и заморозить членство в ОДКБ. С соответствующими заявлениями выступил премьер Никол Пашинян. Какие цели преследует армянский лидер, озвучивая подобные идеи, и как реализация таких решений может повлиять на присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...

Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...

Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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    России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

    Алексей Нечаев
    киевский политолог
    23 мая 2023, 12:20

    Основа любого современного конфликта – это сопряжение сил на поле боя и сил у экранов гаджетов. За их координацию отвечают политики. Соответственно, атаку диверсантов в Белгородской области необходимо рассматривать с трех точек зрения: военной, политической и информационной.

    С военной точки зрения мы видим, что противнику удалось накопить заметное количество сил и средств вблизи российской границы. Произвести подобное скопление одномоментно невозможно – его бы заметила наша разведка. В связи с этим можно предположить, что процесс шел поэтапно, с использованием гражданских авто, которые никто бомбить не станет. Значит, атака готовилась заранее. Далее в силу вступает политический фактор. В офисе Зеленского и в ГУР МО Украины прекрасно понимали, что дни группировки ВСУ в Артемовске сочтены. Спрогнозировать дату поражения украинского гарнизона не составляло особого труда. В рядах противника также понимали – поражение в «Бахмутской мясорубке» станет новостью №1 как внутри Украины, так и в мировой прессе, особенно на фоне саммита G7 в Японии. А раз так, то с этим «негативом» следует работать в информационном поле.

    С медийной точки зрения, поражение в Артемовске необходимо объяснить как внутренней аудитории, так и внешней. А еще лучше – отвлечь людей, сфокусировав их внимание на чем-то другом. Для этого, с одной стороны, Минобороны Украины рассказывает об операции по тактическому окружению города. А с другой – запускается громкая история с диверсантами в Белгородской области.

    И здесь в ход идет все, чем богата военная пиар-машина «Квартала 95». Нам показывают драматическую историю, которая насыщена сюжетными линиями. Российские коллаборанты подаются как «русские партизаны». Глава ГУР МО Украины Буданов выпускает ролик, где призывает российских солдат сдаваться. Спикер офиса Зеленского Михаил Подоляк публикует пост, в котором возлагает ответственность за диверсию на «внутренние противоречия» в России. Параллельно с этим в медиапространство запускают «консервы». Реальные видео с мест тасуются с устаревшими и фейковыми. Пробки из-за ДТП подаются как «экстренная эвакуация». Паблики, которые недавно носили название «Вінниця Live», переименовываются в «Гайворон Live», и тысячи ботов начинают спамить нужные месседжи в соцсетях и Google-картах.

    Подобные вещи не делаются на коленке. Все это – результат кропотливого труда официальных и полулегальных структур, где собраны специалисты по работе медиа, маркетингу и психологии масс. Случись подобное под Угледаром или Сватово – никто бы не удивился. Но стоило противнику прорваться под Белгородом – и многих охватила паническая атака. А это ровно тот результат, которого добивается противник.

    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

    Методы противодействия

    Поскольку диверсии – вещь комплексная и многосоставная, то и бороться с ними необходимо военными (полицейскими), политическими и медийными инструментами. Очевидно, что наши рубежи нуждаются в большей технической оснащенности. Это касается камер наблюдения, коптеров-разведчиков, усиления пограничников противотанковыми средствами и РПГ, а также создания мобильных групп быстрого реагирования, способных если не остановить, то замедлить движение сил противника.

    Очевидно и то, что в медиапространстве важно быстро заполнять те информационные пустоты, которые образовываются в кризисной ситуации. Кто первым дал интерпретацию того или иного события, причем убедительно – тот и держит ситуацию под контролем.

    Это же касается информационной гигиены как на уровне личности, так и на уровне государства. Мы не можем запретить Telegram-каналы с пропиской в Виннице, которые мимикрируют под российские паблики городского и районного уровней. Но мы можем проанализировать их публикации и оповестить местных жителей о том, что этим каналам доверять не стоит. И главное. Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ.

    За примерами далеко ходить не надо. В начале мая наши войска ярко уничтожили объекты ВПК Украины в Павлограде, тем самым срывая «контрнаступ» противника. Но через два дня все об этом забыли, потому что диверсанты атаковали купол Кремля. Далее у нас была новая серия достижений: победа «Кинжала» в дуэли с «Пэтриотами», разнос складов с обедненным ураном под Хмельницким и взятие Артемовска.

    И что мы видим спустя несколько дней? Правильно: резкое изменение настроений, будто бы кто-то переключил тумблер, сменив один набор эмоций на другой. Прорыв диверсантов, бесспорно, вещь неприятная. Но разве это повод для того, чтобы кататься на эмоциональных качелях нашего противника? Кажется, нет. Пусть сам катается, пока не свалится.

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