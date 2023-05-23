России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Основа любого современного конфликта – это сопряжение сил на поле боя и сил у экранов гаджетов. За их координацию отвечают политики. Соответственно, атаку диверсантов в Белгородской области необходимо рассматривать с трех точек зрения: военной, политической и информационной.

С военной точки зрения мы видим, что противнику удалось накопить заметное количество сил и средств вблизи российской границы. Произвести подобное скопление одномоментно невозможно – его бы заметила наша разведка. В связи с этим можно предположить, что процесс шел поэтапно, с использованием гражданских авто, которые никто бомбить не станет. Значит, атака готовилась заранее. Далее в силу вступает политический фактор. В офисе Зеленского и в ГУР МО Украины прекрасно понимали, что дни группировки ВСУ в Артемовске сочтены. Спрогнозировать дату поражения украинского гарнизона не составляло особого труда. В рядах противника также понимали – поражение в «Бахмутской мясорубке» станет новостью №1 как внутри Украины, так и в мировой прессе, особенно на фоне саммита G7 в Японии. А раз так, то с этим «негативом» следует работать в информационном поле.

С медийной точки зрения, поражение в Артемовске необходимо объяснить как внутренней аудитории, так и внешней. А еще лучше – отвлечь людей, сфокусировав их внимание на чем-то другом. Для этого, с одной стороны, Минобороны Украины рассказывает об операции по тактическому окружению города. А с другой – запускается громкая история с диверсантами в Белгородской области.

И здесь в ход идет все, чем богата военная пиар-машина «Квартала 95». Нам показывают драматическую историю, которая насыщена сюжетными линиями. Российские коллаборанты подаются как «русские партизаны». Глава ГУР МО Украины Буданов выпускает ролик, где призывает российских солдат сдаваться. Спикер офиса Зеленского Михаил Подоляк публикует пост, в котором возлагает ответственность за диверсию на «внутренние противоречия» в России. Параллельно с этим в медиапространство запускают «консервы». Реальные видео с мест тасуются с устаревшими и фейковыми. Пробки из-за ДТП подаются как «экстренная эвакуация». Паблики, которые недавно носили название «Вінниця Live», переименовываются в «Гайворон Live», и тысячи ботов начинают спамить нужные месседжи в соцсетях и Google-картах.

Подобные вещи не делаются на коленке. Все это – результат кропотливого труда официальных и полулегальных структур, где собраны специалисты по работе медиа, маркетингу и психологии масс. Случись подобное под Угледаром или Сватово – никто бы не удивился. Но стоило противнику прорваться под Белгородом – и многих охватила паническая атака. А это ровно тот результат, которого добивается противник.

Методы противодействия

Поскольку диверсии – вещь комплексная и многосоставная, то и бороться с ними необходимо военными (полицейскими), политическими и медийными инструментами. Очевидно, что наши рубежи нуждаются в большей технической оснащенности. Это касается камер наблюдения, коптеров-разведчиков, усиления пограничников противотанковыми средствами и РПГ, а также создания мобильных групп быстрого реагирования, способных если не остановить, то замедлить движение сил противника.

Очевидно и то, что в медиапространстве важно быстро заполнять те информационные пустоты, которые образовываются в кризисной ситуации. Кто первым дал интерпретацию того или иного события, причем убедительно – тот и держит ситуацию под контролем.

Это же касается информационной гигиены как на уровне личности, так и на уровне государства. Мы не можем запретить Telegram-каналы с пропиской в Виннице, которые мимикрируют под российские паблики городского и районного уровней. Но мы можем проанализировать их публикации и оповестить местных жителей о том, что этим каналам доверять не стоит. И главное. Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ.

За примерами далеко ходить не надо. В начале мая наши войска ярко уничтожили объекты ВПК Украины в Павлограде, тем самым срывая «контрнаступ» противника. Но через два дня все об этом забыли, потому что диверсанты атаковали купол Кремля. Далее у нас была новая серия достижений: победа «Кинжала» в дуэли с «Пэтриотами», разнос складов с обедненным ураном под Хмельницким и взятие Артемовска.

И что мы видим спустя несколько дней? Правильно: резкое изменение настроений, будто бы кто-то переключил тумблер, сменив один набор эмоций на другой. Прорыв диверсантов, бесспорно, вещь неприятная. Но разве это повод для того, чтобы кататься на эмоциональных качелях нашего противника? Кажется, нет. Пусть сам катается, пока не свалится.