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Бахмут взят. Слава русскому солдату!
Андрей Медведев
Бахмут взят. На самом деле, сейчас, конечно, не время для особой радости или оптимизма.
Это победа, одна из тех, которые приближают главную победу. Ещё нет критической суммы выигранных нами сражений, – военных, идеологических, культурных – чтобы нам слишком радоваться. И путь нам надлежит ещё длинный и трудный, и пройти нам ещё предстоит немало.
Будут и поражения, и разочарования. Будут дни тёмного отчаяния и неверия.
Но в такие дни мы можем вспомнить как раз Бахмут. Когда шаг за шагом, метр за метром в буквальном смысле русские люди, «вагнера» шли к своей цели. Погибали, не ломались, не сдавались.
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наёмники и офицеры НАТО.
Бахмут – это пример того, что возможно всё, если ты точно знаешь, куда идёшь.
Лучшее, что сегодня можно сделать вместо пустой радости, это пойти в храм и помолиться о павших, помолиться о здоровье раненых и сказать внутренне спасибо всем русским воинам, добывшим эту победу.
Вы все переживали за них. Каждый день читали новости и сводки. И вот они подняли русский флаг над городом, что основан Иваном Грозным. Не помогли противнику ни западная техника, ни снаряжение.
Слава русскому солдату!
«Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо».