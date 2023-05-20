Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Взгляд
21 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 00:12  |  vz.ru
Разделы

Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
Перейти в раздел…

План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
Перейти в раздел…

Применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей

По мнению экспертов, F-16 могут только красиво пролететь над Украиной Michael Debets/Zumapress/Global Look press
В ближайшие месяцы США и их союзники должны определиться со сроками передачи Киеву F-16. Сейчас стороны обсуждают, сколько машин поставить. Американский легкий истребитель стоит на вооружении более 20 стран, в том числе граничащих с Украиной. В ответ России придется выделить больше самолетов для перехвата, менять тактику авиации и средств ПВО. Но больше проблем появится у самой Украины, которой негде размещать и обслуживать эти истребители. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ Президент Грузии призвала к бойкоту Georgian Airways
    Медведев предложил Маску посетить Артемовск В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке Байден попросил журналистов «заткнуться»
    Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте» Дочери Навального украинцы помешали выступить в Джорджтаунском университете

    Главная тема


    Решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ

    живучесть в дуэлях


    В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину

    «больше не бахмут»


    Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска

    громкое выступление


    Охрана московского клуба не дала рэперу Shokk пронести флаг России

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки
    Андрей Медведев

    Бахмут взят. Слава русскому солдату!

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    20 мая 2023, 23:39

    Бахмут взят. На самом деле, сейчас, конечно, не время для особой радости или оптимизма.

    Это победа, одна из тех, которые приближают главную победу. Ещё нет критической суммы выигранных нами сражений, – военных, идеологических, культурных – чтобы нам слишком радоваться. И путь нам надлежит ещё длинный и трудный, и пройти нам ещё предстоит немало.

    Будут и поражения, и разочарования. Будут дни тёмного отчаяния и неверия.

    Но в такие дни мы можем вспомнить как раз Бахмут. Когда шаг за шагом, метр за метром в буквальном смысле русские люди, «вагнера» шли к своей цели. Погибали, не ломались, не сдавались.

    Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наёмники и офицеры НАТО.

    Бахмут – это пример того, что возможно всё, если ты точно знаешь, куда идёшь.

    Лучшее, что сегодня можно сделать вместо пустой радости, это пойти в храм и помолиться о павших, помолиться о здоровье раненых и сказать внутренне спасибо всем русским воинам, добывшим эту победу.

    Вы все переживали за них. Каждый день читали новости и сводки. И вот они подняли русский флаг над городом, что основан Иваном Грозным. Не помогли противнику ни западная техника, ни снаряжение.

    Слава русскому солдату!

    «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо».

    Источник

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •