Росархив назвал точное время начала Великой Отечественной войны

Глава Росархива Артизов: Документы указывают на начало Великой Отечественной войны в 3.15

Архивные документы показывают, что Великая Отечественная война в действительности началась в 3.15 – на 45 минут раньше, чем было принято считать в отечественной историографии, сказал руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов на открытии историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942».

«Чтобы устанавливать историческую правду, делаются такие выставки. Всегда в советской историографии (указывалось), что война началась в четыре утра. Вот здесь документы показывают, что в 3.15 началась бомбежка советских городов – на самом деле она началась на 45 минут раньше», – передает ТАСС слова Артизова.

Выставка, открывшаяся в Выставочном зале федеральных архивов, посвящена первому, наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной войны: от вторжения вермахта в пределы СССР 22 июня 1941 года до советского контрнаступления под Сталинградом 19 ноября 1942 года, которое положило начало ключевому перелому в ходе войны.

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