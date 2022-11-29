Росархив назвал точное время начала Великой Отечественной войны

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на трех направлениях
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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21:02
собственная новость
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Росархив назвал точное время начала Великой Отечественной войны
Глава Росархива Артизов: Документы указывают на начало Великой Отечественной войны в 3.15
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Архивные документы показывают, что Великая Отечественная война в действительности началась в 3.15 – на 45 минут раньше, чем было принято считать в отечественной историографии, сказал руководитель Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов на открытии историко-документальной выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942».
«Чтобы устанавливать историческую правду, делаются такие выставки. Всегда в советской историографии (указывалось), что война началась в четыре утра. Вот здесь документы показывают, что в 3.15 началась бомбежка советских городов – на самом деле она началась на 45 минут раньше», – передает ТАСС слова Артизова.
Выставка, открывшаяся в Выставочном зале федеральных архивов, посвящена первому, наиболее тяжелому и трагическому периоду Великой Отечественной войны: от вторжения вермахта в пределы СССР 22 июня 1941 года до советского контрнаступления под Сталинградом 19 ноября 1942 года, которое положило начало ключевому перелому в ходе войны.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
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У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Эксперт назвал слабые стороны иранских автомобилей на российском рынке
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Иран производит бюджетные автомобили, которые по классу сравнимы с российской «Ладой», рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя подписание Ираном и Россией меморандума о поставке автомобилей.
Глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш сообщил, что Иран подписал с Россией меморандум об экспорте собственных автомобилей на сумму в 300 миллионов долларов, передают РИА «Новости».
«Иран производит довольно большую линейку бюджетных автомобилей. По классу они примерно как наши машины «Лада», но их вряд ли их можно назвать современными. Как правило, они построены на основе французских автомобилей предпредыдущих поколений», – говорит Моржаретто.
Он рассказывает, что есть два иранских концерна: Iran Khodro (IKCO) и SAIPA. Компании имеют несколько моделей с разной комплектацией. Но поскольку Иран очень много лет находится под санкциями, автомобили их собственного производства самыми передовыми и современными называть нельзя, говорит эксперт. При этом, по его словам, машины считаются «неплохими».
«Теоретически эти автомобили должны составить компанию нашим «Ладам» в классе бюджетных автомобилей. Все упирается в цену, потому что эти машины в Иране примерно стоят как у нас «Лады» – в районе миллиона рублей», – делится специалист.
Эксперт напоминает, что ранее иранский концерн IKCO уже начинал продажи своих автомобилей (седанов Samand, построенных на платформе старого Peugeot) в России, однако эта попытка не увенчалась успехом. Машины стоили дороже конкурентов, в итоге за два года было продано всего несколько тысяч автомобилей, что крайне мало.
«Если иранские автомобили привезти в Россию, то в силу того, что у нас достаточно высокие платежи (таможенный платеж, НДС, акциз, утилизационный сбор, логистика), то я боюсь, что они получатся значительно дороже, чем «Лады», и тогда их покупать никто особо не будет», – считает Моржаретто.
В качестве одного из вариантов решения проблемы он назвал выпуск иранских автомобилей на территории России.
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Медведев: США обошлись со старушкой-Европой как с уличной девкой
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Взаимоотношения стран Европы и Соединенных Штатов могут закончиться «грязным скандалом» и «муторным разделом имущества» из-за отказа Вашингтона делиться прибылью, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Развод» США и Евросоюза может произойти из-за «экономической неверности» и даже отказа от выполнения супружеского долга со стороны американских властей, указал Медведев в своем Telegram-канале.
Он назвал США «альфа-самцом», который в нарушение клятв любви и верности врет и не думает делиться прибылями, отнимает у «престарелого партнера» последнее и присваивает себе.
«А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – подчеркнул зампред Совбеза.
По его оценке, США ускоряют интеграцию европейских компаний в собственную экономику, создают систему субсидий и налоговых льгот, обходя интересы стареющей Европы. Также американские власти поощряют собственные рынки покупать произведенные в США товары, поскольку занимаются бизнесом, в отличие от Евросоюза, который охватило «политическое безумие».
Антироссийские санкции оставляют все меньше шансов компаниям из Европы нормально работать в собственных странах, поскольку российский рынок закрыт, а китайский «наглухо забит своими товарами».
«А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», – подчеркнул Медведев.
Таким образом, по его мнению, США «снимают с содержания» Европу и обходятся с ней «как с уличной девкой». Евросоюз еще может порвать с американскими экономическими партнерами, начав новую жизнь, но на это у ЕС может не хватить решительности, «да и тестостерона уже маловато».
Газета ВЗГЛЯД писала, Соединенные Штаты разваливают единое пространство Европы и Атлантики.
ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
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Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
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Российского посла вызвали в МИД Канады из-за закона о ЛГБТ
Посол России в Канаде Степанов сообщил о вызове в МИД
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о срочном вызове в канадский МИД.
Степанов пояснил, что приглашают в 15:30 (23:30 мск), передает РИА «Новости».
Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter (сеть заблокирована в РФ) на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на «канадские ценности – принятие и толерантность».
В субботу российское посольство в США заявило, что критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России.
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг «Азова»
У испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, представители ФИФА изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает правила. Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение, передает РИА «Новости».
Ранее ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против Зозули. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывало, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва.
Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Театр Луны подтвердил смерть актрисы Наталии Семаго
Театр Луны подтвердил смерть своей артистки, «Мисс Казахстан – 2000» Наталии Семаго
Актриса Театра Луны Наталия Семаго, носившая титул «Мисс Казахстан – 2000», скоропостижно скончалась, сообщили в театре.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Семаго и о том, что видимых следов насильственной смерти, предварительно, не обнаружено.
В театре не назвали причин смерти Семаго, призвав дождаться заключения судмедэкспертов. В учреждении отметили, что Театр Луны будет участвовать в организации похорон и прощания с актрисой, передает РИА «Новости». Семаго было 37 лет.
Как в свою очередь сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело женщины нашел ребенок в квартире в центре Москвы, ее смерть не носит криминального характера.
Украина попросила у Запада ракеты с дальностью более 800 км
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы»
Предоставление Киеву ракет дальностью действия свыше 800 километров необходимо для решения энергетической проблемы Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Данилов в своем аккаунте в Twitter (сеть заблокирована в РФ) написал, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, передает РИА «Новости».
В зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
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