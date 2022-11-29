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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Так выглядят «пункты несокрушимости» @MNSKHERSON
Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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Тимур Шерзад, журналист
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    Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

    56-я армия в боях за Ростов
    		   29 ноября 2022, 08:50
    Фото: mil.ru
    Текст: Владимир Нагирняк

    Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?

    Череда поражений на левобережной Украине вынудила советские войска в августе 1941-го отступить за Днепр. Но надежды остановить вермахт не оправдались. В конце сентября с плацдарма у Днепропетровска на оперативный простор вырвалась 1-я танковая армия фон Клейста, устремившаяся на юг, к Бердянску. Оборонявшим участок между Запорожьем и Никополем войскам Южного фронта грозило окружение. Лишь ценой больших потерь три его армии смогли отступить на восток.

    Обстановка сложилась критическая. Преследуя советские войска, танки фон Клейста двигались вдоль черноморского побережья к Ростову-на-Дону. Севернее, на Ворошиловградском направлении, наступала 17-я немецкая армия. Началось сражение за Донбасс, в ходе которого 19 октября пал Таганрог, 21 октября – Сталино (Донецк). Немцы оттеснили Южный фронт за Миус, на линию Артемовск – Дебальцево – Ростов. Но к этому времени пыл их наступления угас из-за осенней распутицы и упорного сопротивления советских частей.

    Используя передышку, обе стороны готовились к новым боям. Согласно плану фон Клейста, теперь его армия должна была нанести главный удар 14-м танковым корпусом через Миус на Миллерово в направлении Новошахтинска. Затем его танки разворачивались на юг, к Ростову. Находившийся западнее Ростова 3-й танковый корпус изначально лишь имитировал наступление на город, нанося удар по нему, когда 14-й корпус достигал реки Тузлов и овладевал переправами.

    Таким образом фон Клейст хотел убить двух зайцев: взять Ростов и устроить к северу от него «Канны» 9-й армии генерала Харитонова. Ахиллесовой пятой этого плана была уязвимость тыла и левого фланга 14-го корпуса в момент разворота и движения к Тузлову. Поэтому прикрывать его должен был 49-й горнострелковый корпус, наступавший на Новошахтинск севернее. Следом за ним двигался итальянский корпус, старавшийся не допустить разрыва фронта на левом фланге 1-й танковой армии. Многое зависело и от ее северного соседа – 17-й армии, которая должна была одновременно начать наступление на Ворошиловград (Луганск), чтобы прикрыть войска фон Клейста с севера. План был сложен и сулил успех лишь в случае его точного выполнения всеми участниками.

    Для германского командования захват Ростова был очень важен. Там считали Ростов трамплином для прыжка на Кавказ. В начале ноября вермахт начал подготовку к операции «Зимний спорт», запланированную на середину января 1942-го. Согласно ее плану, после взятия города немецкие войска должны были создать плацдарм южнее Дона, откуда бы началось наступление на нефтяное месторождение Майкопа. Таким образом, сражение за Ростов стало бы первым шагом вермахта к кавказской нефти.

    Удар Южного фронта

    Наступление фон Клейста началось 5 ноября. Изначально штаб Южного фронта просчитался с направлением главного удара врага, решив, что тот будет нанесен севернее, по Дьяково, где срочно был создан противотанковый рубеж. Но польза от этого решения все же была, так как оно остановило продвижение 49-го корпуса на восток. В результате танки 14-го корпуса вышли к Тузлову с оголенным тылом. Кроме того, им не удалось окружить Харитонова, чьи войска были лишь оттеснены на восток, сохранив боеспособность.

    Несмотря на частичные успехи, 17 ноября 1-я танковая армия вышла к Ростову, сцепившись в схватке с 56-й армией генерала Ремезова, оборонявшей город. Но в этот же день фон Клейст узнал, что русские перешли контрнаступление!

    Осознав угрозу Ростову, 8 ноября главком Юго-Западного направления маршал Тимошенко запросил у Ставки Верховного Главнокомандования разрешение силами 37-й армии и выделенными фронту резервами нанести удар в тыл и во фланг зарвавшегося врага. Москва операцию одобрила, но резервов не дала, разрешив использовать лишь 37-ю армию и имеющиеся силы фронта.

    Спустя четыре дня начштаба Южного фронта генерал Антонов отправил в войска план наступления. Его суть заключалась в окружении и уничтожении армии фон Клейста на подступах к Ростову, севернее Тузлова, несколькими ударами.

    Советские войска превосходили немецкие в количестве пехоты, имели равенство в артиллерии, но уступали в танках. И все же Антонов считал, что удар 37-й армии во фланг и тыл вражеской группировке будет успешным при «правильной организации и умелом руководстве войсками». Изучив немецкую тактику еще в сентябре 1941-го, он составил наставление по проведению наступлений, в котором утверждал, что Красная армия начнет побеждать, если будет бить врага его же собственными методами. Залогом успеха таких действий Антонов считал правильную организацию боя и взаимодействие родов войск.

    Сражение за Ростов

    Увы, окружить и уничтожить фон Клейста 37-й и 9-й армиям не удалось. Преодолевая сопротивление немцев, они вышли на рубеж Тузлов не 19-го, как планировал Антонов, а лишь 23 ноября. Их опоздание дало возможность фон Клейсту прорвать фронт 56-й армии и 21 ноября взять Ростов.

    Тем временем советские войска продолжали выдавливать немцев на южный берег Тузлова. 22 ноября вмешалась Ставка, приказав продолжать бить тылы 1-й танковой армии и взять Таганрог. Спустя два дня Москва скорректировала приказ, также указав на освобождение Ростова.

    Наступление на Таганрог оказалось неудачным из-за медленного продвижения советских войск. Тогда, чтобы не распылять силы на два направления, командование Южного фронта поставило 37-й и 9-й армиям новую задачу: совместно с войсками Ремезова 27 ноября ударить на Ростов, где уничтожить противника и вернуть город.

    Любопытно, что свое отступление за Тузлов командование 1-й танковой армии объяснило не активностью советских войск, а пассивностью своего северного соседа – 17-й армии, не сумевшей продвинуться на восток, чтобы прикрыть фланг фон Клейста, хотя тот требовал этого с начала Ростовской операции. А 21 ноября, уже взяв город, немецкий генерал стал всерьез рассматривать перспективу сдачи Ростова и отвода войск за Миус, чтобы заново создать ударную группировку и вновь наступать на город уже при поддержке 17-й армии.

    Удивительного в том мало, так как фон Клейсту теперь пришлось отражать наступление 37-й и 9-й армий на рубеже Тузлов и отбиваться от 56-й армии на подступах к Ростову. Хотя он приказал своим частям держаться, последовавшая неделя боев показала, что натиск советских войск не ослабевает, и немецким танковым корпусам угрожает окружение. В результате 28 ноября фон Клейст отдал приказ оставить Ростов и отступать на запад. Утром того же дня войска 9-й и 56-й армий заняли городские окраины и 29 ноября освободили город полностью.

    В этот же день Сталин отправил маршалу Тимошенко и командующему Южного фронта генералу Черевиченко поздравление, ставшее первым для Красной армии в Великую Отечественную войну. «Поздравляю Вас с победой над врагом и с освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армий во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше славное Советское знамя».

    Итог сражения за Ростов был следующим. Преследуемая советскими войсками 1-я танковая армия вермахта в начале декабря отошла за Миус, где линия фронта стабилизировалась. Вторжение немцев на Кавказ было отсрочено на полгода. А его поражение под Ростовом стало первым гвоздем в гроб плана «Барбаросса», окончательно сорванного Красной армией в битве за Москву.

    Любопытно, что опытная 1-я танковая армия проиграла сражение Южному фронту, который наступал впервые в своей истории. Правда, его войскам так и не удалось окружить части фон Клейста. Отсутствие опыта вскрыло ряд недостатков во взаимодействии войск при наступлении, что влияло на скорость их продвижения вперед. Поэтому победа была достигнута не уничтожением противника, а угрозой окружения, заставившей того отступить.

    Нужно отметить одного из главных творцов этой победы – генерала Антонова, будущего начальника Генштаба Красной армии. Разрабатывая операцию, он приложил немало усилий, чтобы скрыть от противника свои намерения, делая ставку на внезапность. Можно сказать, что Антонов переиграл фон Клейста, сделав все, чтобы спешно подготовленное наступление неопытных войск завершилось успехом.

    Признание танкового генерала

    В завершение нужно вспомнить и еще одного героя Ростовской операции – танк Т-34. Во время нее советская сторона не имела превосходства в бронетехнике. В наступлении Южного фронта было задействовано всего пять танковых бригад, в составе которых имелось лишь 63 «тридцатьчетверки». Но именно их появление на поле боя вызывало у противника страх и чувство бессилия.

    Неоднократно сталкиваясь с Т-34 в те дни, немецкие танкисты признали его грозным противником. Выслушивая жалобы своих подчиненных, 26 ноября 1941-го командующий 1-й танковой армии был вынужден признать полное превосходство советского танка над немецкими «панцерами».

    «Во всех случаях его бронирование показало себя настолько сильным, что никакой снаряд, включая 5-см противотанковый (Panzergranate 40 Sondermunition), не смог пробить его броню. С близкого расстояния, с расстояния около 30 метров, стреляя в борт!»

    Также фон Клейст отмечал, что если Т-34 всё же удавалось вывести из строя, то имело место случайное попадание, уничтожавшее гусеницу, заклинившее башню или вызвавшее пожар. Сама же «тридцатьчетверка» уже с расстояния 1500–2000 м с поразительной меткостью подбивала вражеские танки.

    Такое признание немецкого танкового генерала дорогого стоит. Неудивительно, что Т-34, считающийся одним из лучших танков Второй мировой, внес значительный вклад в поражение вермахта под Ростовом, став героем первой победы Красной армии.


     
     
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