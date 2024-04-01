Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Кремле назвали голословными обвинения в причастности к «гаванскому синдрому»
В Кремле назвали голословными обвинения в адрес России в причастности к «гаванскому синдрому»
Обвинения против России, в частности, Главного управления Генштаба, в якобы причастности к «гаванскому синдрому» не имеют доказательств, впрочем, сама тема не нова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что тема так называемого гаванского синдрома муссируется в СМИ много лет, передает ТАСС.
С самого начала эта тема как-то увязана с обвинениями России в этом, но ни разу «никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал.
Таким образом, это не более чем голословное и беспочвенное обвинение СМИ.
Ранее CBS сообщал, что США якобы нашли «доказательства» причастности иностранного противника к «гаванскому синдрому».
«Гаванский синдром» – недомогание среди американских дипломатов и разведчиков за рубежом, впервые синдром был зафиксирован на Кубе в 2016 году. Вашингтон считает причинами тошноты, проблем со слухом, головных болей некие «акустические атаки», «атаки направленной энергии» со стороны противников США.