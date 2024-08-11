Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Появилось новое видео с убитыми боевиками ВСУ на Кинбурнской косе
Источник, знакомый с ситуацией, предоставил новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу, совершенную 9 августа.
На видео РИА «Новости» видны тела военнослужащих ВСУ, лежащие на берегу, остатки снаряжения и лодка, на которой они пытались высадиться.
«Вот... на берегу лежат», – сказал один из бойцов ВС России.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинский десант гибнет на Кинбурнской косе.