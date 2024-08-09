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    9 августа 2024, 22:00 • Общество

    Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе

    Почему терпят неудачу многочисленные попытки ВСУ захватить Кинбурнскую косу

    Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Из четырех лодок противника, в которых находились диверсанты и группы огневой поддержки, уйти удалось только одной. ВСУ безуспешно пытаются устроить плацдарм на этой косе последние два года. Как Россия защищает этот участок суши и почему для противника так важно завладеть им?

    ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил об участии казаков-добровольцев и военнослужащих группировки «Днепр» в пресечении новой вылазки украинских диверсантов. Для высадки десанта использовалось четыре быстроходные лодки, из них две с диверсантами и две – огневой поддержки.

    «Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей», – сообщил губернатор, оценив потери украинской стороны в 12 человек.

    По итогам боя было уничтожено три украинских лодки: одна подорвалась на мине возле берега, вторую уничтожила артиллерия, а третью – противотанковая управляемая ракета. Еще одной лодке удалось скрыться, добавил губернатор. Как уточнили в Минобороны России, первые потери украинские диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, а те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового оружия.

    Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Она является естественным продолжением Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная относилась к Николаевскому району Николаевской области. Однако по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью коса вошла в состав России.

    Длина косы составляет около 40 км, ширина 8–10 км. Она также известна как Лукоморье, которое описывал в поэме «Руслан и Людмила» поэт Александр Пушкин. После начала российской спецоперации и освобождения этой территории на косе находился отряд специального назначения «Вихрь», который с осени 2022 года отражал вылазки украинских диверсантов из отряда морского центра специальных операций ВМС Украины, расположенного в Очакове.

    Сообщения о появлении украинских диверсантов в районе косы появляются регулярно. В апреле добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили у Кинбурнской косы два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием. Катера были поражены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», прицельная дальность которого не превышает полутора километров. Тогда отмечалось, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    «Кинбурнская коса – это вход в Днепро-Бугский лиман, а дальше – Николаев, до которого около 50–60 километров. А от Николаева до Херсона – тоже 60 километров. Этот участок суши – заноза для противника, что крайне неприятно для Украины. ВСУ не отказываются от попыток высадиться на косе, потому что для них это важно не только с военной, но и информационной точки зрения», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Удерживание косы позволяет России планировать различные военные операции «в сторону Очакова и так далее»,

    добавляет собеседник. «Наши ребята стойко отражают удары. Кинбурнская коса – это наш форпост в той части Черноморья. Контроль над этой полоской земли важен со всех точек зрения, в том числе для проведения разведки», – пояснил спикер.

    В свою очередь полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркивает, что если разместить на косе дальнобойные огневые средства, то в зоне обстрела окажется северная часть Херсонской области и Крым, именно поэтому Украина не отказывается от захвата этой территории. «Попытки высадиться на косе – это маниакальное намерение Украины воздействовать на Крымский полуостров и заявлять о своих амбициях», – поясняет Матвийчук.

    По словам Дандыкина, сдерживать атаки противника позволяют не только установленные вдоль берега минные поля, но и присутствие добровольцев и морской пехоты. «Ведется разведка, работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников. Используются самые разные средства для наблюдения за противником, в том числе тепловизоры», – перечислил эксперт.

    Матвийчук уточнил, что отражать атаки также помогают выносные посты наблюдения с пулеметами и управляемыми противотанковыми ракетами. «В случае чего они первыми открывают огонь, принимают бой, а затем подтягиваются резервы, – пояснил эксперт. – Коса находится в нашей зоне, мы ведем круглосуточное наблюдение и полностью контролируем ее. Но размещать там серьезный контингент нет никакого смысла и невозможно из-за узкой полосы земли».

    Дандыкин особо отметил, что неоднократные попытки Украины устроить плацдарм на косе оборачивались потерей десятков спецназовцев и множества плавсредств. Собеседник напомнил о богатом историческом прошлом этих мест, которые в свое время приходилось защищать от турок. «Например, в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов русские войска под руководством Александра Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе», – сказал Дандыкин.

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