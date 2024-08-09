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Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе
Почему терпят неудачу многочисленные попытки ВСУ захватить Кинбурнскую косу
Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Из четырех лодок противника, в которых находились диверсанты и группы огневой поддержки, уйти удалось только одной. ВСУ безуспешно пытаются устроить плацдарм на этой косе последние два года. Как Россия защищает этот участок суши и почему для противника так важно завладеть им?
ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил об участии казаков-добровольцев и военнослужащих группировки «Днепр» в пресечении новой вылазки украинских диверсантов. Для высадки десанта использовалось четыре быстроходные лодки, из них две с диверсантами и две – огневой поддержки.
«Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей», – сообщил губернатор, оценив потери украинской стороны в 12 человек.
По итогам боя было уничтожено три украинских лодки: одна подорвалась на мине возле берега, вторую уничтожила артиллерия, а третью – противотанковая управляемая ракета. Еще одной лодке удалось скрыться, добавил губернатор. Как уточнили в Минобороны России, первые потери украинские диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, а те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового оружия.
Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Она является естественным продолжением Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная относилась к Николаевскому району Николаевской области. Однако по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью коса вошла в состав России.
Длина косы составляет около 40 км, ширина 8–10 км. Она также известна как Лукоморье, которое описывал в поэме «Руслан и Людмила» поэт Александр Пушкин. После начала российской спецоперации и освобождения этой территории на косе находился отряд специального назначения «Вихрь», который с осени 2022 года отражал вылазки украинских диверсантов из отряда морского центра специальных операций ВМС Украины, расположенного в Очакове.
Сообщения о появлении украинских диверсантов в районе косы появляются регулярно. В апреле добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили у Кинбурнской косы два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием. Катера были поражены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», прицельная дальность которого не превышает полутора километров. Тогда отмечалось, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.
«Кинбурнская коса – это вход в Днепро-Бугский лиман, а дальше – Николаев, до которого около 50–60 километров. А от Николаева до Херсона – тоже 60 километров. Этот участок суши – заноза для противника, что крайне неприятно для Украины. ВСУ не отказываются от попыток высадиться на косе, потому что для них это важно не только с военной, но и информационной точки зрения», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.
Удерживание косы позволяет России планировать различные военные операции «в сторону Очакова и так далее»,
добавляет собеседник. «Наши ребята стойко отражают удары. Кинбурнская коса – это наш форпост в той части Черноморья. Контроль над этой полоской земли важен со всех точек зрения, в том числе для проведения разведки», – пояснил спикер.
В свою очередь полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркивает, что если разместить на косе дальнобойные огневые средства, то в зоне обстрела окажется северная часть Херсонской области и Крым, именно поэтому Украина не отказывается от захвата этой территории. «Попытки высадиться на косе – это маниакальное намерение Украины воздействовать на Крымский полуостров и заявлять о своих амбициях», – поясняет Матвийчук.
По словам Дандыкина, сдерживать атаки противника позволяют не только установленные вдоль берега минные поля, но и присутствие добровольцев и морской пехоты. «Ведется разведка, работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников. Используются самые разные средства для наблюдения за противником, в том числе тепловизоры», – перечислил эксперт.
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Матвийчук уточнил, что отражать атаки также помогают выносные посты наблюдения с пулеметами и управляемыми противотанковыми ракетами. «В случае чего они первыми открывают огонь, принимают бой, а затем подтягиваются резервы, – пояснил эксперт. – Коса находится в нашей зоне, мы ведем круглосуточное наблюдение и полностью контролируем ее. Но размещать там серьезный контингент нет никакого смысла и невозможно из-за узкой полосы земли».
Дандыкин особо отметил, что неоднократные попытки Украины устроить плацдарм на косе оборачивались потерей десятков спецназовцев и множества плавсредств. Собеседник напомнил о богатом историческом прошлом этих мест, которые в свое время приходилось защищать от турок. «Например, в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов русские войска под руководством Александра Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе», – сказал Дандыкин.