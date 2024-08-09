ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе

Сальдо: Казаки помогли отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Tекст: Вера Басилая

По его словам, украинские боевики для высадки десанта использовали четыре быстроходные лодки, из них две с диверсантами и две – огневой поддержки, с 16 боевиками.

«Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей», – сообщил в Telegram-канале Сальдо.

Было уничтожено три лодки: одна подорвалась на мине возле берега, вторую уничтожила артиллерия, а третью – противотанковая управляемая ракета, одна лодка скрылась, добавил губернатор.

Военнослужащий с позывным «Гермес» сообщил, что при попытке высадиться на Кинбурнскую косу часть диверсантов ВСУ подорвалась на минном поле, в ходе боя потери противника составили до 12 человек, при этом в попытке высадки участвовали до 16 бойцов, передает ТАСС.

Ранее ВСУ совершили попытку высадки с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области.