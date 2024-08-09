Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.0 комментариев
ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе
Сальдо: Казаки помогли отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
Казаки-добровольцы совместно с военнослужащими группировки «Днепр» отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, украинские боевики для высадки десанта использовали четыре быстроходные лодки, из них две с диверсантами и две – огневой поддержки, с 16 боевиками.
«Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей», – сообщил в Telegram-канале Сальдо.
Было уничтожено три лодки: одна подорвалась на мине возле берега, вторую уничтожила артиллерия, а третью – противотанковая управляемая ракета, одна лодка скрылась, добавил губернатор.
Военнослужащий с позывным «Гермес» сообщил, что при попытке высадиться на Кинбурнскую косу часть диверсантов ВСУ подорвалась на минном поле, в ходе боя потери противника составили до 12 человек, при этом в попытке высадки участвовали до 16 бойцов, передает ТАСС.
Ранее ВСУ совершили попытку высадки с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области.