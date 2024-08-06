Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
ВСУ попытались высадиться на Тендровской косе
Сальдо: ВСУ попытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах
ВСУ совершили попытку высадки с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, ночью диверсанты ВСУ попытались высадиться с моря на Тендровской косе с 12 быстроходных катеров, из них восемь с военными и четыре огневой поддержки, кроме того, враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА, передает ТАСС.
Ранее ФСБ и Минобороны пресекли спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области.