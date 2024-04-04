Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

Tекст: Илья Абрамов

«Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

«Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

«Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

«Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.