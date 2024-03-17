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    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

    16 марта 2024, 02:02 • Новости дня
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред».

    «Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    Он добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их «по российской логистике».

    Заявление Зеленского последовало сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

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    15 марта 2024, 23:29 • Новости дня
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими

    В Одессе подтвердили, что ракетный удар был нанесен по зданию на даче Ковалевского, в котором собрались военные

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный удар, нанесенный 15 марта по Одессе, был направлен на здание на даче Ковалевского, где собрались военные, подтвердили источники украинских СМИ.

    «Казармы в Николаеве, Десне и Яворове, прилет по построению 128-й в Заречном – разве мало таких случаев, чтобы понять раз и навсегда: даже в глубоком тылу нельзя сосредотачивать личный состав, проводить какие бы то ни было массовые мероприятия с ним», – пишет «Страна» со ссылкой на одесское издание «Думская».

    Отмечается, что на объекте в Одессе, куда был нанесен удар, «вопреки мерам безопасности», проводились массовые мероприятия с личным составом. В результате погибли 20 военных, среди которых командир штурмового батальона «Цунами».

    Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе. Среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 05:20 • Новости дня
    В России создали робота-колобка для разведки в опасных условиях

    В ИТМО создали робота-разведчика в форме колобка с четырьмя кармерами и низкочастотной связью

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО разработали робота-разведчика в форме шара, который оснащен системой из четырех камер для всесторонного обзора.

    «Робошар сможет перемещаться и передавать видеоизображение с любой из установленных камер», – сообщила пресс-служба ИТМО, передает ТАСС.

    Отмечается, что «колобок» можно забросить в помещение, после чего он передаст информацию о количестве в нем людей. Для передачи видеоизображений и управления роботом применяется беспроводная связь через низкочастотные передатчики, гарантирующие высокую дальность.

    Робот-колорбок создают при помощи 3D-печати, оборудовано системой из четырех камер, которая обеспечивает всесторонний обзор. В отличие от статичных аналогов робот способен самостоятельно перемещаться в пространстве. При этом форма шара защищает его от застревания и переворачивания при передвижении по сложному рельефу или в опасных для человека условиях.

    Ранее сообщалось, что в зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов.

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    16 марта 2024, 07:39 • Новости дня
    За ночь ПВО сбила восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Российские средства ПВО сбили за ночь восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщает Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над территорией Курской области, еще три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У"» над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что в Курской области за час сбили три украинских беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, поскольку они могут «нанести вред».

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    16 марта 2024, 01:21 • Новости дня
    В Курской области сбили третий беспилотник за час

    Tекст: Денис Тельманов

    Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен третий за час украинский беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, посколькуо они могут «нанести вред».

    «Сообщить о находке нужно по телефону 112», – подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что Старовойт объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА.

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    16 марта 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские десантники провели на Запорожском направлении более 20 FPV-атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 успешных атак на объекты ВСУ совершили за сутки мобильные расчеты FPV-дронов десантники группировки «Днепр» на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Десантники провели запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, второй номер корректировал полет для наведения на цель», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости»

    По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов в укрытии опорного пункта поразили личный состав ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожены несколько выживших украинских боевиков.

    Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

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    16 марта 2024, 05:30 • Новости дня
    Ким Чен Ын с дочерью посетили учения десанта

    Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил учения десанта КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении дочери посетил учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА).

    На учениях Ким Чен Ына также сопровождали начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын с дочерью поднялись на наблюдательный пункт, где принял рапорт о плане учений частей ВДВ и руководил учениями. Они наблюдали за солдатами в бинокль, затем спустились вниз, чтобы вблизи посмотреть на стрельбы и поприветствовать военных.

    В ходе учений над полигоном пролетел самолет, была осуществлена высадка десанта на позицию условного противника, а также захват гипотетического объекта.

    «Учения нацелены на проверку готовности десантников к мобилизации по оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что северокорейский лидер учениями остался доволен, он похвалил бойцов, заявив, что солдаты подготовлены «не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях».

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    15 марта 2024, 23:51 • Новости дня
    Губернатор объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил режим опасности в связи с атакой БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе режим опасности в связи с атакой БПЛА.

    «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку.

    Минобороны России также сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.


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    16 марта 2024, 06:01 • Новости дня
    Ракетную опасность отменили в Грайворонском округе Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Гайвороновском округе Белгородской области, который регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины, отменена ракетная опасность, передает региональное управление МЧС.

    «РСЧС: Грайворонский ГО. Отбой ракетной опасности», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате травмы получили пять человек.

    Среди пострадавших есть подросток, который получил контузию головного мозга. У мужчины проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей, у женщины – осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия.

    Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.



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    15 марта 2024, 02:41 • Новости дня
    ВСУ за сутки выпустили 16 боеприпасов по населенным пунктам ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 16 боеприпасов, сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Пять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что за сутки по населенным пунктам ДНР было выпущено 16 единиц различных боеприпасов. Повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии в ДНР.

    Уточняется, что удар был наносился по кабине, однако большегруз шел на большой скорости, благодаря чего оператор БПЛА промахнулся. После детонации машину задело осколками.

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    15 марта 2024, 07:10 • Новости дня
    В Калужской области подавлены четыре украинских беспилотника

    ПВО подавила четыре украинских беспилотника в Калужской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дзержинском районе Калужской области силы ПВО подавили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапш.

    «Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», – написал Шапша в своем Telegram-канале.

    Он отметил. что в результате атаки пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

    Ранее сообщалось, что над Орловской областью уничтожили украинский дрон. Атака пресечена дежурными средствами ПВО, никто не пострадал.

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    15 марта 2024, 05:48 • Новости дня
    Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении

    Экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении, обстреляв их при помощи неуправляемыми авиационными ракетами, сообщили в Минобороны России.

    «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что после применения средств поражения экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов.

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    15 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Подводные лодки «Можайск» и «Дмитров» вышли в море для отработки задач по предназначению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» Балтфлота вышли в морские полигоны Балтики в соответствии с планом боевой подготовки для отработки задач по предназначению, сообщила пресс-служба флота.

    По сообщению пресс-службы, после проведения учения по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны при стоянке у причальной стенки места своего базирования подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» перешли в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтики, передает ТАСС.

    На флоте добавили, что после этого подводники отработали алгоритмы действий при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах и при применении ракетного и торпедного вооружения.

    Как уточнили в пресс-службе, экипажи лодок продолжат выполнение задач в море во взаимодействия с кораблями и морской авиацией Балтийского флота.

    Ранее построенная для Балтийского флота новейшая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Лада» «Великие Луки» вышла на заводские ходовые испытания.

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    15 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Корабль управления ТОФ «Маршал Крылов» отработал борьбу с безэкипажными катерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль управления Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Крылов» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе, по замыслу учения «Маршал Крылов» подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника, передает ТАСС.

    Там добавили, что экипаж отработал элемент ой маскировки корабля с применением круговой дымовой завесы, а артиллерийские расчеты выполнили действия по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также отработали способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки катеров.

    На ТОФ отметили, что огонь по целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес», цели были успешно поражены.

    Ранее ВМФ России отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

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