  • Новость часаМинобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 13:05 • Новости дня

    Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы

    Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России предотвратили высадку диверсионно-разведывательной группы украинских военных, которая пыталась высадиться на Кинбурскую косу. Минобороны опубликовало видео уничтожения ДРГ.

    Численность диверсантов – до 16 человек, они на двух скоростных лодках подплыли к берегу, их прикрывали два катера. Эта группа составлена из военнослужащих морского центра специальных операций ВМС Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери группа начала нести еще у берега, она подорвалась на минных полях. Сошедших на береговую линию уничтожили огнем из стрелкового вооружения.

    Боевики попытались эвакуироваться оттуда, но огнем артиллерии и ПТУР две лодки ВСУ были уничтожены.

    Всего украинская сторона в ходе проваленной операции потеряла 12 боевиков и две лодки.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» и казаки-добровольцы отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

    Коментарии (14)
    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (36)
    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Коментарии (0)
    8 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

    Коментарии (20)
    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

    Коментарии (6)
    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

    Коментарии (13)
    9 августа 2024, 10:40 • Новости дня
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского

    Бизнесмен Дотком: У Владимира Зеленского заканчивается время

    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, «время Зеленского на исходе», передает РИА «Новости».

    Ранее Дотком заявил, что подписанный Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины.

    Коментарии (708)
    8 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над территорией Каховского округа Херсонской области замечены истребители F-16, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    По словам Филипчука, появление истребителей F-16 над Каховским округом является провокацией, направленной на то, чтобы посеять панику среди мирного населения, передает ТАСС.

    «Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

    Коментарии (14)
    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (28)
    9 августа 2024, 07:32 • Новости дня
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону.

    В МЧС сообщили, что возгорание произошло по третьему номеру, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек.

    Напомним, в ночь на пятницу в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, регион был атакован дронами. В области объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, введен режим ЧС.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 06:34 • Новости дня
    ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

    The Washington Post: ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS

    ВСУ попросили Пентагон разрешить атаковать Курскую область ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев попросил Пентагон разрешить Вооруженным силам Украины атаковать Курскую область ракетами ATACMS, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского.

    Сейчас применение ракет ATACMS по территории России запрещено, передает «Газета.ru».

    Как утверждает советник Зеленского, пожелавший остаться анонимным, удары ракетами ATACMS якобы помогут удержать часть территории Курской области. По мнению чиновника, это может дать Киеву «рычаг давления для переговоров с Россией».

    Ранее The Washington Post писала, что целью операции ВСУ в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в Европу.

    Коментарии (18)
    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

    Коментарии (4)
    9 августа 2024, 08:48 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек
    @ t.me/igor_artamonov48

    Tекст: Вера Басилая

    Число пострадавших в результате массированной атаки украинских дронов на Липецкую область возросло до девяти человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что посетил раненых в больницах, им оказывается необходимая помощь.

    Ранее Артамонов сообщал о шести пострадавших в Липецкой области.

    Напомним, в ночь на пятницу Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА, был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией было уничтожено 75 беспилотников, в том числе сбито 19 дронов над Липецкой областью.

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 09:30 • Новости дня
    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными

    War Zone: Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжают снабжать Киев разведданными

    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжает снабжать Украину разведданными и поддерживать разными способами, сообщил представитель американского министерства порталу War Zone.

    Представитель Пентагона указал на то, что с Киевом поддерживаются регулярные контакты, предоставляются разведданные, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о переговорах по Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на War Zone.

    При этом источник уточнил, что в Пентагоне связались с командованием ВСУ, чтобы узнать о целях атак на область.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что Киев попросил Пентагон разрешить ВСУ атаковать Курскую область ракетами ATACMS.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

    Коментарии (8)
    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    Коментарии (2)
    8 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    Минздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
    Минздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Мурашко сообщил, что в период с 6 по 8 августа в результате атак вооруженных формирований Украины в Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 38 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы в медицинские учреждения региона. «Амбулаторная помощь была оказана 19 людям, среди которых два ребенка», – добавил министр.

    Ранее российские военные под Суджей спасли двух мирных жителей – отца и сына, которых ранее захватили в плен украинские диверсанты.


    Коментарии (12)
    Главное
    ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе
    При атаке БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек
    Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки
    Источник: Рации, за поставку которых отвечал Шамарин, имели компоненты из США и ФРГ
    Найдено подтверждение причастности ГУР Украины к атаке в Мали
    Военкор Рожин: ВСУ задействовали в Курской области психологический спецназ
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь

    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут

    Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной

    Безрадостными оказались итоги недавней волны призыва в Вооруженные силы Латвии – некоторые латвийские юноши просто на него не явились. Теперь руководство латвийской армии заявляет о необходимости обязательного призыва, в том числе и для женщин. Однако результат такой реформы, скорее всего, Латвию не обрадует. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............