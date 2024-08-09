Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы

Tекст: Алексей Дегтярев

Численность диверсантов – до 16 человек, они на двух скоростных лодках подплыли к берегу, их прикрывали два катера. Эта группа составлена из военнослужащих морского центра специальных операций ВМС Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Потери группа начала нести еще у берега, она подорвалась на минных полях. Сошедших на береговую линию уничтожили огнем из стрелкового вооружения.

Боевики попытались эвакуироваться оттуда, но огнем артиллерии и ПТУР две лодки ВСУ были уничтожены.

Всего украинская сторона в ходе проваленной операции потеряла 12 боевиков и две лодки.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» и казаки-добровольцы отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.