На Урале подростков приговорили за теракт

Tекст: Денис Тельманов

Суд признал виновными в теракте троих жителей региона, двое из которых несовершеннолетние, а старшему – восемнадцать лет, передает РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба СК, следствием установлено, что в июле 2024 года обвиняемые совершили поджог оборудования на железнодорожной магистрали по заданию интернет-вербовщиков. За выполненное задание кураторы перевели молодым людям сорок тысяч рублей.

Подозреваемые были оперативно задержаны сотрудниками регионального УФСБ, а нанесенный ущерб в ходе следствия был возмещен.

В сообщении СК РФ отмечается: «Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы: двоим из них с отбыванием в воспитательной колонии, одному, достигшему совершеннолетия на момент вынесения приговора, в исправительной колонии общего режима».

Фигуранты признаны виновными в совершении теракта организованной группой. Дело о заказчиках преступления выделено в отдельное производство. Также трое местных жителей, не сообщивших о готовящемся преступлении, осуждены по статье 205.6 УК РФ и оштрафованы.

