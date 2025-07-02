Песков сообщил о постоянном контакте СК России и Генпрокуратуры Азербайджана

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддерживает постоянный контакт с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

Песков отметил: «В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана. В ходе этих контактов они и разбираются с вопросами, которые представляются проблемными».

Представитель Кремля подчеркнул, что обе стороны таким образом обсуждают и решают возникающие проблемы. Дополнительных подробностей о сути обсуждаемых вопросов Песков не привел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Баку на четыре месяца арестовали восемь россиян, которых азербайджанские власти подозревают в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном.

Поводом для напряженности стала реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ, а в Азербайджане арестовали также руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова.