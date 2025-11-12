То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
США отказались от «черной пятницы» из-за пошлин
Bloomberg: Компании в США отменяют скидки в «черную пятницу» из-за пошлин
Американские компании вынуждены сокращать скидки или отменять распродажи в «черную пятницу» из-за таможенных пошлин, введенных против стран – поставщиков сырья.
Американские компании в этом году уменьшают скидки или полностью отказываются от традиционной распродажи «черной пятницы» из-за новых таможенных пошлин, которые были введены президентом США, сообщает Bloomberg.
Эти пошлины распространяются на товары из 185 стран и территорий, что приводит к удорожанию продукции, отмечает ТАСС.
Глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс отметил: «Мы просто не видим финансового смысла в том, чтобы предлагать скидки, потому что цены на наши товары высоки из-за пошлин». В качестве примера он привел кухонный медный инструмент, который за последний год подорожал более чем на 50% из-за таможенных сборов на медь. Еще одна компания, торгующая электромассажерами, подняла цены на 5-7% и начала переносить производство из Китая.
Агентство подчеркивает, что отказ от щедрых распродаж может стоить компаниям лояльности покупателей. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, американцы намерены потратить на 5% меньше в праздничный сезон 2025 года по сравнению с прошлым годом, а молодежь в возрасте от 17 до 28 лет планирует сократить расходы сразу на 23%.
Традиционная «черная пятница» обычно отмечается в США в пятницу после Дня благодарения, открывая сезон рождественского шопинга, и приходится на период с 23 по 29 ноября. Изначально это были офлайн-распродажи, но с развитием интернет-торговли формат распространился и на онлайн-платформы.
