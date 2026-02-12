Москвичей предупредили о резком похолодании в воскресенье

Москвичей предупредили о резком понижении температуры после оттепели

Tекст: Мария Иванова

Резкое похолодание ожидается в Москве уже в воскресенье вечером после периода оттепели, передает РИА «Новости».

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, холодная погода придет в столицу сразу после первого в этом году потепления.

Шувалов отметил: «В средней полосе России после всплеска тепла, после первой оттепели в нынешнем году ожидается достаточно резкое похолодание. В Москве оно произойдет к вечеру в воскресенье, а в Черноземье – в понедельник-вторник». Эксперт также добавил, что на юге страны возвращение холода будет менее ощутимым, перепад температур там окажется не таким резким, как в центральных регионах.

Ранеев четверг метеорологи предупредили, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.