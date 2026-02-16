Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России
Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.
«На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.
На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.
По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.
Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.
Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.
Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.
«Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».
«К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.
В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.
С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».
14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.
Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.