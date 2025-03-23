Сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» парализовал продажу билетов

  • Новость часаНад регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
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    Как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией
    Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20
    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым
    Президент Чехии: У ВСУ не было шансов на успех даже перед «контрнаступом» в 2023 году
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    ВС России расширили зону контроля у Оскольского водохранилища
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после визита на Пискаревское кладбище
    Пентагон начал расследование из-за визита Маска
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    11 комментариев
    23 марта 2025, 10:12 • Новости дня

    Сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» парализовал продажу билетов

    Сбой парализовал работу онлайн-сервисов «Укржелдороги», билеты недоступны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабный сбой в системе «Укржелдороги» привел к недоступности онлайн-сервисов компании, включая продажу билетов через приложение и сайт.

    Как передает ТАСС, украинская компания «Укржелдорога» столкнулась с масштабным сбоем в работе своих онлайн-сервисов. На данный момент пользователи не могут приобрести билеты через приложение и официальный сайт компании. Это также коснулось услуг заказа и справочной информации, которые оказались недоступными.

    По заявлению компании, специалисты уже начали устранять возникшие проблемы, однако о причинах сбоя пока что не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard, что вызвало затруднения в осуществлении транзакций. Министерство обороны Украины сообщило о проблемах в работе приложения «Резерв+», что также повлияло на функционирование некоторых финансовых услуг.

    22 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что находившаяся в Петербурге канадский посол Сара Трейси «заскочила» на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу «Родина-мать». Возмущение Захаровой вызвал последующий комментарий Трейси в соцсетях, она назвала его кощунственным перфомансом.

    «Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова-Риббентропа», и Ялты – чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – написала посол.

    Захарова указала, что посол Канады, написав такой комментарий, в трех строках выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, осквернила решения Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды.

    Кроме того, по словам Захаровой, попытка Трейси связать трагедию блокады Ленинграда с советско-германским договором о ненападении, является верхом цинизма.

    В своем комментарии Захарова подчеркнула, что Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, являлся отправной точкой событий, приведших ко Второй мировой войне.

    «С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти», – подчеркнула российский дипломат.

    Ранее канадские журналисты и историки через суд пытаются добиться обнародования списка лиц, которым Канада предоставила убежище после войны за сотрудничество с нацистами.

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

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    22 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо»

    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо», самолет повреждений не получил.

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно совершил посадку без шасси, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что у Су-34 возникла техническая неполадка, не позволившая выпустить шасси. Экипаж принял решение не катапультироваться, а сажать самолет «на брюхо».

    Ранее самолет Ан-24, следовавший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

    В феврале самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» вынужден был экстренно сесть в Бангкоке по причине срабатывания индикации положения створок шасси.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
    Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», рассказал телеведущий Андрей Малахов.

    В своем Telegram-канале он указал, что Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», ушла из жизни в субботу. Малахов отметил, что она была его подругой и великолепной актрисой.

    Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года. Она стала широко известна благодаря роли в фильме «Гусарская баллада» 1962 года. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году.

    Голубкина также запомнилась зрителям по ярким ролям в постановках Театра сатиры, где она служила многие годы. Ее вклад в развитие отечественного искусства высоко ценят коллеги и поклонники.

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    22 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей

    Депутат Гаврилов обозначил условия для пенсии в 100 тыс. рублей

    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал условия для достижения пенсии в 100 тыс. рублей, включая зарплату в 230 тыс. рублей и 64 года стажа.

    Гаврилов перечислил условия, при которых пенсия может достигать 100 тыс. рублей, передает ТАСС. По его словам, необходимы значительные изменения в текущей пенсионной системе, чтобы достичь этого уровня выплат. Гаврилов подчеркнул, что при нынешней системе такие ожидания малореализуемы.

    Он отметил, что для получения пенсии в 100 тыс. рублей требуется выполнение трех условий: официальный доход не менее 230 тыс. рублей на протяжении всей трудовой жизни, 64-летний стаж работы и выход на пенсию не раньше 75 лет. Любые отклонения от этих параметров приводят к значительному снижению пенсии.

    Также депутат отметил, что дополнительная накопительная пенсия может быть альтернативой, формируемой через добровольные взносы или инвестиции.

    По данным Социального фонда России, для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей в месяц необходимо иметь ежемесячный доход не менее 230 тыс. рублей до вычета налогов. Кроме того, будущему пенсионеру потребуется накопить 625 пенсионных баллов.

    Кроме того, для достижения этой цели потребуется рабочий стаж не менее 62,5 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, c 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Эксперт рассказывала, что накопительную часть пенсии можно забрать при достижении пенсионного возраста или при наличии установленных законом оснований.

    Также эксперт объяснил, что уменьшение пенсий некоторых россиян в марте связано с корректировкой выплачиваемых сумм в зависимости от уровня прожиточного минимума в регионе.

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    22 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    США продали «золотых виз» за день на пять млрд долларов

    The Financial Express: США продали тысячу «золотых виз» за один день

    Tекст: Вера Басилая

    США за один день продали тысячу «золотых виз» стоимостью 5 млн долларов за каждую на общую сумму в 5 млрд долларов, средства от продажи будут направлены на сокращение дефицита бюджета, заявил министр торговли США Говард Латник. ㅤ

    Торговый представитель США Ховард Лутник заявил, что за один день было продано 1000 иммиграционных золотых карт, каждая из которых стоит 5 млн долларов. Эти карты заменяют существующую визу EB-5 и предложены президентом США.

    По словам Латника, рынок потенциальных покупателей насчитывает 37 млн человек, и Дональд Трамп уверен, что можно продать как минимум 1 млн карт, выручив 5 трлн долларов, сообщает The Financial Express.

    Латник отметил, что идея карты принадлежит Трампу и была реализована во время встречи с инвестором Джоном Полсоном. Средства от продажи карт идут на уменьшение национального долга США, который сейчас составляет 36,2 трлн долларов.

    Для ускорения процесса проверки заявителей команда Илона Маска разрабатывает специальное программное обеспечение, которое будет готово через две недели. Латник заявил, что с помощью этой технологии можно будет проводить проверки быстрее и качественнее государственных структур.

    Хотя программа позволяет владельцам карт претендовать на гражданство, Латник отметил, что многие откажутся от этого из-за налоговых правил США.

    Напомним, американский госдолг ожидается на уровне 52 трлн долларов в 2035 году, что составит 118,5% ВВП, согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США.

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    22 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Пентагон начал расследование из-за визита Маска

    Bloomberg: Министерство обороны США начало расследование с полиграфом после визита Маска

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием детектора лжи из-за утечек информации, связанных с визитом Илона Маска, сообщило Bloomberg.

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием полиграфа, чтобы выяснить источники утечек секретной информации. Это связано с недавно возникшим скандалом вокруг визита Илона Маска в Министерство обороны США. Ведомство решило привлечь к расследованию все подразделения, включая те, которые занимаются вопросами, связанными с Китаем и Ираном, передает РИА «Новости».

    Расследование инициировал глава аппарата министра обороны Джо Каспер. Он призвал выявить виновных и передать их правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел. В результате, ожидается, что министр обороны Пит Хегсет получит доклад с рекомендациями и выводами по итогам расследования.

    Поводом для этого стала просьба Илона Маска наказать сотрудников Министерства обороны за утечку, которую Маск назвал «злонамеренно ложной». Газета The New York Times сообщила, что в Пентагоне Маску якобы представили секретные планы на случай конфликта с Китаем, что вызвало конфликт интересов из-за его деловых связей с КНР.

    Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет опровергли информацию, опубликованную в The New York Times. Трамп заявил, что никогда бы не позволил раскрытие таких чувствительных данных Маску, учитывая их важность и конфиденциальность.

    Ранее в США по инициативе главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установили лимит в один доллар.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, какая судьба может ждать Илона Маска.

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    22 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что западные СМИ начинают пересматривать оценку событий на Украине 2014 года, признавая роль ультра-правых боевиков в начавшейся стрельбе на майдане.

    В своем Telegram-канале он указал, что отношение к событиям на Украине в 2014 году постепенно меняется.

    Он привел в пример статью издания «The Hill», где упоминается, что стрельбу на киевском майдане в феврале 2014 года начали украинские ультра-правые боевики. Авторы статьи признают, что именно они открыли огонь по силам правопорядка и протестующим, после чего обвинили в этом полицию и Виктора Януковича.

    Эта провокация, по мнению авторов публикации, стала предшествующей причиной госпереворота на Украине.

    Пушков подчеркнул, что западные СМИ начинают пересматривать свои оценки событий тех лет. Он отметил, что такое признание в американской прессе является важным шагом к более объективному освещению ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США начали готовить изгнание Владимира Зеленского.

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    22 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    @ AP/ТАСС

    Развитие суперинтеллектуального искусственного интеллекта может привести к появлению систем, которые делают невозможным ответный ракетный удар противника или дают ему возможность видеть все подводные лодки с ядерным оружием в мировом океане, предупреждает ведущий исследователь в области ИИ, директор Центра безопасности ИИ Дэн Хендрикс. По его мнению, ИИ способен изменить баланс военной мощи между США и их конкурентами.

    Как пишет The New York Times,  Хендрикс считает, что суперинтеллектуальные системы несут в себе риски дестабилизации мировой политики. Он определяет суперинтеллектуальный ИИ как систему, которая превосходит человека во всех аспектах мышления и решения задач.

    Вместе с другими исследователями он опубликовал статью «Стратегия суперинтеллекта», в которой предложил механизм сдерживания подобных систем, аналогичный тому, что применялся во время ядерного противостояния в холодной войне.

    «В эпоху холодной войны существовала доктрина взаимного уничтожения, контроль над распространением ядерных материалов и стратегия сдерживания СССР. В случае с Китаем это проявляется в виде стратегического соперничества. Таким образом, и в вопросе ИИ необходимы меры сдерживания и предотвращения распространения», – отметил Хендрикс.

    При этом он подчеркнул, что технологии ИИ имеют двойственное применение: они могут как приносить пользу гражданскому населению, так и становиться инструментом дестабилизации в оборонной сфере.

    «Поскольку у ИИ есть как положительные, так и отрицательные стороны, нельзя сказать, что он исключительно хорош или плох. Важно минимизировать факторы нестабильности и не допустить попадания технологий в руки злоумышленников», – пояснил он.

    По его мнению, если суперинтеллектуальный ИИ окажется в распоряжении недружественных государств или террористических организаций, это может привести к глобальной нестабильности. Также, если в будущем некоторые страны получат доступ к суперинтеллекту, это приведет к резкому изменению баланса сил.

    «Представьте, что они разработают новую систему противоракетной обороны, устраняющую возможность ответного удара, или получат возможность делать океаны «прозрачными» для обнаружения подводных лодок с ядерным оружием. Такие изменения в технологиях приведут к серьезным последствиям для стратегической стабильности», – подчеркнул исследователь.

    Хендрикс назвал и еще одну проблему ИИ-систем: по мере увеличения мощности они становятся более устойчивыми к модификациям. Это значит, что изменить или скорректировать их поведение становится сложнее.

    «Например, можно создать систему, которая учитывает мнение случайно отобранных граждан о том, что хорошо, а что плохо. Однако с ростом мощности моделей они демонстрируют все большую сопротивляемость изменениям и корректировке их ценностей. Это может стать серьезной проблемой в будущем», – предупредил Хендрикс.

    Ранее министр обороны США приказал расформировать и реорганизовать Управление общих оценок Пентагона в целях усиления национальной обороны и концентрации на ключевых проблемах безопасности.

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    22 марта 2025, 14:28 • Новости дня
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

    Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

    По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

    «Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.

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    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    23 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов

    КП: Перед смертью вдова Андрея Миронова потеряла зрение и слух

    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась в хосписе, перед смертью похудела до 30 килограммов, она потеряла зрение и слух, сообщают СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», злокачественное заболевание системы крови у вдовы Андрея Миронова выявили в Германии несколько лет назад. Недавно ей присвоили паллиативный статус, последние дни жизни она провела в хосписе.

    «Голубкина перед смертью похудела до 30 килограммов. Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями. Из-за недуга пенсионерка лишилась всех волос», – пишет издание.

    Ее подруга, продюсер Наталья Иванова, которая долго общалась с Голубкиной, пояснила, что в хоспис народную артистку перевели во второй половине января по решению дочери, пишет «Московский комсомолец».

    Иванова сообщила, что Голубкина «болела перманентно», ежегодно посещала Германию для лечения. В последние годы Голубкина жила «в пансионате «Сосны» на Николиной горе».

    «И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года – в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», – рассказала Иванова.

    Позднее Ивановой не удавалось дозвониться до Голубкиной или ее сиделок. «А потом через других людей я узнала, что Маша, дочь, ее изолировала от всех нас по своим каким-то соображениям», – сказала она.

    Напомним, Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», скончалась  в субботу на 82-м году жизни. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году. Состояла в браке с актером театра и кино Андреем Мироновым.

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    22 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Назван представитель России на «Интервидении»
    Назван представитель России на «Интервидении»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщил источник.

    По его словам, Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Министерству иностранных дел России 750 млн рублей на организацию и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Правительство России утвердило состав организационного комитета международного музыкального конкурса «Интервидение».

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    22 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    ПВО сбила украинский МиГ-29

    Российские ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, 142 дрона и 5 снарядов HIMARS

    ПВО сбила украинский МиГ-29
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM, как сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает РИА «Новости», средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также 142 беспилотных летательных аппарата. В сводке Министерства обороны России также говорится о пяти сбитых управляемых авиационных бомбах JDAM и пяти снарядах системы залпового огня HIMARS.

    Ведомство также уточнило, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по различным объектам, включая военные аэродромы, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника. Эти удары были произведены в 135 районах.

    Ранее ВКС России сбили украинский МиГ-29.


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    22 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    @ t.me/vestiru

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный отбил украинскую гранату каской, чем заслужил прозвище Роналдо.

    Российский солдат получил необычное прозвище Роналдо после того, как в ходе боя отбил украинскую гранату головой, передает Ura.ru. Военный рассказал, что услышал звук летящей гранаты и, будто инстинктивно, отбил ее каской. «Как с мячиком – отбить гранату», – заявил он.

    После этого солдат подвергся атаке украинского FPV-дрона, ударившего его в спину. В результате удара он потерял сознание.

    Боец отметил, что его реакция на брошенную гранату вызвала восхищение среди сослуживцев и стала причиной для прозвища.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе. До этого стало известно о состоянии российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа.

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