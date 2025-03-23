Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
Сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» парализовал продажу билетов
Сбой парализовал работу онлайн-сервисов «Укржелдороги», билеты недоступны
Масштабный сбой в системе «Укржелдороги» привел к недоступности онлайн-сервисов компании, включая продажу билетов через приложение и сайт.
Как передает ТАСС, украинская компания «Укржелдорога» столкнулась с масштабным сбоем в работе своих онлайн-сервисов. На данный момент пользователи не могут приобрести билеты через приложение и официальный сайт компании. Это также коснулось услуг заказа и справочной информации, которые оказались недоступными.
По заявлению компании, специалисты уже начали устранять возникшие проблемы, однако о причинах сбоя пока что не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине произошел сбой в работе Visa и Mastercard, что вызвало затруднения в осуществлении транзакций. Министерство обороны Украины сообщило о проблемах в работе приложения «Резерв+», что также повлияло на функционирование некоторых финансовых услуг.