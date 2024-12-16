Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.70 комментариев
Лидер демократов в США запросил защиту Нью-Йорка от дронов
Лидер демократов Шумер запросил системы поиска БПЛА для Нью-Йорка и Нью-Джерси
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с требованием установить в Нью-Йорке и Нью-Джерси новейшие системы для обнаружения дронов после их появления над территорией штатов.
Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал администрацию страны обеспечить штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси современными системами для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС. В последние дни над этими территориями были замечены неизвестные дроны, что вызвало обеспокоенность у местных властей и населения.
Шумер подчеркнул важность развертывания таких систем и обратился к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с просьбой ускорить процесс внедрения технологий. «Я добиваюсь ответов в связи с тем, что были замечены беспилотники», – заявил он. По его словам, это необходимо для повышения безопасности и защиты жителей указанных штатов.
На пресс-конференции Шумер также отметил, что для определения происхождения дронов в Нью-Йорке и Нью-Джерси следует использовать новейшие радиолокационные системы Robin. Эти системы, по его мнению, способны точно отслеживать движение БПЛА и предоставляют местным правоохранительным органам больше возможностей для обеспечения безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США не обнаружили следов иностранного вмешательства в инцидент с беспилотниками в небе над Нью-Йорком, который привел к парализации работы одного из аэропортов города, а ранее экс-президент Дональд Трамп призывал сбивать эти загадочные дроны над территорией США.