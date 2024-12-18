В Пентагоне ответили на вопрос о БПЛА в США цитатой из «Звездных войн»

Патрик Райдер ответил на вопрос о БПЛА в США цитатой из «Звездных войн»

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер ответил на вопрос о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), замеченных в воздушном пространстве США, процитировав джедая Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн», передает ТАСС.

На брифинге для журналистов в шутку спросили, сопровождались ли наблюдения дронов появлением монолита под музыку Рихарда Штрауса.

«Наверное, мне придется вспомнить слова очень мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал, что это не те дроиды, дроны, которые вы ищете», – ответил Райдер.

Ранее неопознанные дроны нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. После этого инцидента губернатор Кэти Хокул обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить законопроект, который позволит местным властям более эффективно справляться с незаконным применением дронов.

Оидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с требованием установить в Нью-Йорке и Нью-Джерси новейшие системы для обнаружения дронов после их появления над территорией штатов.

Власти США не обнаружили следов иностранного вмешательства в инцидент с беспилотниками в небе над Нью-Йорком, который привел к парализации работы одного из аэропортов города.

Избранный президент США Дональд Трамп призывал сбивать эти загадочные дроны над территорией США.