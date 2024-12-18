У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
В Пентагоне ответили на вопрос о БПЛА в США цитатой из «Звездных войн»
Патрик Райдер ответил на вопрос о БПЛА в США цитатой из «Звездных войн»
Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер с юмором отреагировал на вопрос о беспилотниках, замеченных в Нью-Йорке и Нью-Джерси, процитировав джедая Оби-Вана Кеноби.
Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер ответил на вопрос о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), замеченных в воздушном пространстве США, процитировав джедая Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн», передает ТАСС.
На брифинге для журналистов в шутку спросили, сопровождались ли наблюдения дронов появлением монолита под музыку Рихарда Штрауса.
«Наверное, мне придется вспомнить слова очень мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал, что это не те дроиды, дроны, которые вы ищете», – ответил Райдер.
Ранее неопознанные дроны нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. После этого инцидента губернатор Кэти Хокул обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить законопроект, который позволит местным властям более эффективно справляться с незаконным применением дронов.
Оидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с требованием установить в Нью-Йорке и Нью-Джерси новейшие системы для обнаружения дронов после их появления над территорией штатов.
Власти США не обнаружили следов иностранного вмешательства в инцидент с беспилотниками в небе над Нью-Йорком, который привел к парализации работы одного из аэропортов города.
Избранный президент США Дональд Трамп призывал сбивать эти загадочные дроны над территорией США.