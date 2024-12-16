Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
Советник Трампа указал на пробелы в безопасности воздушного пространства США
Советник Трампа заявил о необходимости усиления безопасности воздушного пространства США
Советник Дональда Трампа Майк Уолтц подчеркнул необходимость закрытия пробелов в безопасности воздушного пространства США после сообщений о дронах, замеченных в нескольких штатах.
В США обсуждается проблема безопасности воздушного пространства, вызванная многочисленными неопознанными беспилотниками, сообщает Reuters.
Назначенный советником по национальной безопасности Дональда Трампа Майк Уолтц выразил обеспокоенность по поводу недостатков в системе безопасности воздушного пространства. Он отметил, что американцы недовольны отсутствием прозрачности в действиях администрации президента Джо Байдена.
Дроны были замечены в ноябре в Нью-Джерси, после чего сообщения о них поступали из других штатов, таких как Мэриленд и Массачусетс. Уолтц подчеркнул, что «железный купол» для Америки должен включать защиту от беспилотников, а не только от гиперзвуковых ракет.
Между тем секретарь по безопасности внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство предпринимает необходимые меры, и в настоящее время нет доказательств угрозы национальной безопасности. Тем не менее некоторые демократы, такие как сенатор Эми Клобучар и член Палаты представителей Джим Хаймс, призвали к большей прозрачности и информированию общественности. Клобучар считает, что администрация Байдена должна провести брифинг для сенаторов, чтобы разъяснить ситуацию и рассмотреть возможные меры регулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа аэропорта Стюарт в Нью-Йорке была парализована из-за неизвестных беспилотников, которые закрыли взлетно-посадочные полосы на час, что вызвало обеспокоенность властей.
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с требованием установить в Нью-Йорке и Нью-Джерси новейшие системы для обнаружения дронов.
Ранее сообщалось, что США не обнаружили признаков иностранного вмешательства в случае с таинственными дронами, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.