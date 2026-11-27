Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Дептранс: Пробки в Москве достигли восьми баллов
Вечером в пятницу загруженность дорог в Москве достигла восьми баллов, средняя скорость движения составила 23 км/ч, сообщил столичный Департамент транспорта.
Движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях по направлению в область из-за временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта в своем канале в Max.
Наиболее плотное движение наблюдается на Можайском шоссе в сторону области, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до улицы Сущевский Вал, а также на внутренней стороне МКАД от проспекта Генерала Дорохова до Волоколамского шоссе.
В ведомстве ожидают, что после 20.00 на дорогах станет свободнее, и рекомендуют выбирать для поездок метро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце загруженность автомобильных дорог в Москве выросла до восьми баллов из-за временных перекрытий в центре города.
Тогда же москвичам рекомендовали использовать метрополитен для поездок в центр.
В начале месяца автоавария на 97-м км внутренней стороны МКАД вызвала затруднения в движении автотранспорта.