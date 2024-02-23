Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Пашинян оценил вероятность нападения Азербайджана на Армению
Пашинян счел невозможным на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном
Мир между двумя странами сейчас немыслим, если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном», заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Также, по словам Пашиняна, сыграла роль «недавняя атака» Азербайджана. Ереван потребовал расследовать ситуацию, но Баку использует ее, чтобы «подпитывать свою риторику», сказал он.
Как заявил Пашинян, «все это заставляет думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении». По его словам, если «брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», передает РИА «Новости» со ссылкой на France24.
Напомним, сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных.