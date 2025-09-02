Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.4 комментария
Сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов объявили в розыск
В СИЗО Екатеринбурга сбежали двое арестованных, их объявили в федеральный розыск, соответствующие записи появились в базе данных Министерства внутренних дел.
В базе появилась запись об Александре Васильевиче Черепанове он родился 25 марта 2001 года, разыскивается по статье УК, передает ТАСС.
Также есть запись об Иване Андреевиче Корюкове, родившемся 14 ноября 2000 года, также разыскивается по статье УК.
Источник в оперативных службах пояснял, что оба арестанта уже осуждены по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».
В мае ФСИН опровергало сообщения о якобы побеге осужденных во время конвоирования по Московской области.
В ноябре появились сообщения о якобы побеге заключенных в Амурской области, но во ФСИН также опровергали эту информацию.