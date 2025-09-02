Сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов объявили в розыск

Tекст: Алексей Дегтярев

В базе появилась запись об Александре Васильевиче Черепанове он родился 25 марта 2001 года, разыскивается по статье УК, передает ТАСС.

Также есть запись об Иване Андреевиче Корюкове, родившемся 14 ноября 2000 года, также разыскивается по статье УК.

Источник в оперативных службах пояснял, что оба арестанта уже осуждены по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт».

В мае ФСИН опровергало сообщения о якобы побеге осужденных во время конвоирования по Московской области.

В ноябре появились сообщения о якобы побеге заключенных в Амурской области, но во ФСИН также опровергали эту информацию.