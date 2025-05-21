Во ФСИН опровергли побег заключенных в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

В Сети распространилась информация о якобы побеге осужденных из автобуса в Подмосковье, однако это неправда, сообщили во ФСИН, передает ТАСС.

«Побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», – подчеркнули в ведомстве.

До этого в Telegram-каналах распространилась информация о том, что якобы двое заключенных сбежали из автобуса в городе Химки в Подмосковье во время перевозки.

В ноябре появились сообщения о якобы побеге заключенных в Амурской области, однако во ФСИН также опровергли эту информацию.