Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.24 комментария
Во ФСИН опровергли побег заключенных в Подмосковье
Сообщения о якобы побеге осужденных во время конвоирования по Московской области не соответствует действительности, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
В Сети распространилась информация о якобы побеге осужденных из автобуса в Подмосковье, однако это неправда, сообщили во ФСИН, передает ТАСС.
«Побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было», – подчеркнули в ведомстве.
До этого в Telegram-каналах распространилась информация о том, что якобы двое заключенных сбежали из автобуса в городе Химки в Подмосковье во время перевозки.
В ноябре появились сообщения о якобы побеге заключенных в Амурской области, однако во ФСИН также опровергли эту информацию.