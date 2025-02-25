Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Власти Полтавы снесли памятник Петру I
В Полтаве власти демонтировали памятник российскому императору Петру I и памятный знак, посвященные событиям Полтавской битвы.
Украинский телеканал «Рада» сообщил о демонтаже памятника Петру I в Полтаве, который находился возле музея «Поле Полтавской битвы», передает ТАСС. Исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова заявила, что памятный знак на месте отдыха Петра I также был демонтирован.
Право на демонтаж власти получили после решения Минкультуры исключить 15 объектов культурного наследия Полтавы из госреестра недвижимых памятников. Приказ был подписан 31 января. Под исключение попали объекты, связанные с Российской империей, такие как памятники Петру I на Шведской могиле, место его командного пункта и редуты на поле сражения.
Памятник Петру I был создан в 1915 году скульптором Амандусом Адамсоном по инициативе выпускников Петровского Полтавского кадетского корпуса. Бронзовая скульптура высотой более двух метров изначально располагалась в кадетском корпусе, а в 1950 году была перенесена в музей.
В прошлом году в Полтаве на Украине на месте снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию «Ракета».
Ранее в киевском парке Славы демонтировали бюст дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака в рамках кампании по «декоммунизации», а в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».