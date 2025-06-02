Неизвестный в Колорадо забросал произраильских демонстрантов коктейлями Молотова

CBS: Несколько человек госпитализировали после атаки на демонстрантов в Колорадо

Tекст: Ирма Каплан

«Несколько человек получили ранения в торговом центре Pearl Street в Боулдере, штат Колорадо, после того, как мужчина, предположительно, набросился на людей с зажигательной смесью примерно в 13.12 в воскресенье», – сообщил CBS Colorado со ссылкой на местную полицию.

Директор ФБР Кэш Патель и заместитель директора ФБР Дэн Бонгино назвали инцидент террористической атакой и сообщили, что на месте происшествия находятся агенты ФБР.

Полиция Боулдера ведет расследование и работает над тем, чтобы установить мотивы нападавшего.

По словам главы местного отделения полиции Стивена Редферна, его ведомство пока не торопится утверждать, что в Боулдере имело место террористическая атака.

Организация «Беги за их жизнями», организовавшая шествие, заявила, что не проводила акцию протеста, это была мирная прогулка в знак солидарности с заложниками и их семьями и призыв к их освобождению.

Группа собралась в 13.00 на углу Перл-стрит и 8-й улицы, чтобы пройтись вдоль торгового центра Pearl Street и обратно, остановившись у здания суда, чтобы снять видео.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецслужбы США задержали подозреваемого в подготовке массовой стрельбы на военной базе в Уоррене, штат Мичиган. А в германском городе Хайлигенхаус 18 мая был задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде, где ранили пять человек.