Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Неизвестный в Колорадо забросал произраильских демонстрантов коктейлями Молотова
CBS: Несколько человек госпитализировали после атаки на демонстрантов в Колорадо
Неизвестный забросал коктейлями Молотова людей, которые участвовали в акции памяти по израильским заложникам в Газе, нескольких человек госпитализировали, подозреваемого задержали, сообщил телеканал CBS Colorado.
«Несколько человек получили ранения в торговом центре Pearl Street в Боулдере, штат Колорадо, после того, как мужчина, предположительно, набросился на людей с зажигательной смесью примерно в 13.12 в воскресенье», – сообщил CBS Colorado со ссылкой на местную полицию.
Директор ФБР Кэш Патель и заместитель директора ФБР Дэн Бонгино назвали инцидент террористической атакой и сообщили, что на месте происшествия находятся агенты ФБР.
Полиция Боулдера ведет расследование и работает над тем, чтобы установить мотивы нападавшего.
По словам главы местного отделения полиции Стивена Редферна, его ведомство пока не торопится утверждать, что в Боулдере имело место террористическая атака.
Организация «Беги за их жизнями», организовавшая шествие, заявила, что не проводила акцию протеста, это была мирная прогулка в знак солидарности с заложниками и их семьями и призыв к их освобождению.
Группа собралась в 13.00 на углу Перл-стрит и 8-й улицы, чтобы пройтись вдоль торгового центра Pearl Street и обратно, остановившись у здания суда, чтобы снять видео.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецслужбы США задержали подозреваемого в подготовке массовой стрельбы на военной базе в Уоррене, штат Мичиган. А в германском городе Хайлигенхаус 18 мая был задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде, где ранили пять человек.