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В ФРГ задержали мужчину после нападения на бар в Билефельде
Полиция задержала сирийца после нападения с ножом на бар Cutie
В германском городе Хайлигенхаус задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде, ранены пять человек.
Полиция задержала мужчину в Хайлигенхаусе недалеко от Дюссельдорфа, передает ТАСС. По данным NTV, он считается главным подозреваемым в нападении на посетителей бара Cutie в Билефельде. Представитель полиции сообщил: «Почти наверняка он является главным подозреваемым».
Инцидент произошел 18 мая около 04:20 по местному времени у бара Cutie. Неизвестный напал с ножом на посетителей, пострадали как минимум пять человек, четверо получили тяжелые травмы. Преступник действовал без разбора и вскоре скрылся, оставив рюкзак с оружием и бутылкой с горючей смесью.
Следствие выясняет, какое именно оружие использовалось. По предварительным данным, задержанным оказался 35-летний сириец из Харзевинкеля, ранее не привлекавшийся к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы США задержали подозреваемого в подготовке массовой стрельбы на военной базе в Уоррене, штат Мичиган.
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