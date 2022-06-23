Воробьев оценил потенциал создания предприятий по импортозамещению в Подмосковье

Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В Питере (на ПМЭФ – прим. ВЗГЛЯД) к нам приходили новые инвесторы, это российские молодые ребята – инженеры, инженеры-технологи, которые реализуют интересные проекты. В частности, это бытовые и промышленные котлы, которые раньше изготавливались в абсолютном большинстве случаев в Германии, Франции, Китае. Это фильтры по очистке воды и бытовые, и промышленные, которые соответствуют самым современным стандартам», – сказал Воробьев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что будущие российские проекты будут кардинально отличаться от тех, которые были раньше, поскольку в свете программы импортозамещения они выйдут на новый уровень.

«Плюс, мы активно работаем с иностранными компаниями Турции, Китая, Индии. Фарма – это Индия, компания, которая будет строить у нас большое предприятие по лекарствам для лечения онкологии. Это строительная и дорожная техника, которая очень востребована, которую будет строить одно из лидирующих предприятий Китая», – добавил губернатор.

Кроме того, Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. На первом находится Москва, на втором – Республика Татарстан.

Говоря об инвестиционных преимуществах Московской области, Воробьев в первую очередь назвал готовые земельные участки в индустриальных парках и возможность получить землю в аренду за символический 1 рубль. «Это прямая поддержка импортозамещения как по федеральной, так и по региональной программе. Это субсидии малому бизнесу, это упрощение процедуры открытия малого бизнеса в части согласования», – сказал он.

Несмотря на антироссийские санкции, иностранные компании по-прежнему хотят развивать свой бизнес в Подмосковье, продолжил губернатор. «Как говорят, деньги любят тишину, и сейчас особенно. Иностранные компании, в том числе европейские, хотят здесь работать и, я уверен, будут здесь работать, они не хотят уходить. Но обстоятельства, политики в том числе, общественные организации оказывают на некоторых из них серьезное давление. Наша задача – помочь им остаться здесь», – сказал Андрей Воробьев.

Подмосковье активно развивает сотрудничество с турецким, китайским и индийским бизнесом, продолжил он. «Турция, Китай и Индия, в частности, на форуме (ПМЭФ – прим. ВЗГЛЯД) были. Фарма – это Индия. Компания, которая будет строить у нас большое предприятие по производству лекарств для лечения онкологии. Соответственно, китайский производитель – это строительная техника, строительная дорожная техника, которая очень востребована», – уточнил Воробьев.

Квалифицированные сотрудники компаний, покинувших российский рынок, не останутся без работы в Подмосковье, уверен губернатор региона. «Нет сомнений, что молодые кадры, обученные по высоким стандартам, в разных позициях – и в торговле, и в производстве… имеют высокие компетенции, и, пожалуй, за ними продолжится охота – в хорошем смысле этого слова. Их будут дальше продвигать, приглашать на хорошие позиции в компаниях. В этом нет сомнений», – добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья построят научный центр по разработке препаратов для защиты растений. Новое предприятие появится на участке общей площадью порядка 7 га. Участок был предоставлен по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Воробьевым.