В метро Москвы мужчина распылил перцовый баллончик
На станции столичного метрополитена «Киевская» один из пассажиров во время конфликта с другими людьми распылил перцовый баллончик, его задержали, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Между подозреваемым и женщиной вспыхнула ссора, в нее вмешался родственник женщины, и тогда подозреваемый применил баллончик, пояснил Васенин, передает РИА «Новости».
Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Нападавшим оказался 22-летний житель Иркутской области.
Задержанный признал вину и выразил сожаление о случившемся.
Против мужчины составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Ранее в октябре в метро Москвы на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» пассажир поджег пиротехнику, его задержала полиция.
В июле на станции столичного метрополитена безбилетник избил мужчину, сделавшего ему замечание.